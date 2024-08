Pro-Faj anuncia que tramitó amparo para reabrir relleno de San Pedro Cholula

La empresa Pro-Faj Hidrolimpieza dio a conocer que tramitó un amparo para combatir el cierre definitivo del Relleno Sanitario Intermunicipal de San Pedro Cholula, argumentando que no pudo cumplir con las indicaciones que le hizo la Profepa para mejorar la operación del confinamiento, debido a que los pueblos que protestan contra el basurero se lo impidieron.

La interposición del juicio de garantías fue dada a conocer en el noticiario Imagen Televisión Puebla, por el conductor Juan Carlos Valerio, quien reveló que su equipo tuvo contacto con abogados de la compañía y expresó lo siguiente: “La Profepa impuso algunas medidas que debían ser solventadas, algunas sencillas y otras requerían meter maquinaria al relleno, pero como la carretera estaba bloqueada por los pobladores agresivos (sic), pues no se logró cumplir con esa medida en tiempo y forma, por eso la clausura. Ya promovieron un amparo en contra de esa resolución, argumentando que ni siquiera pueden acercarse al relleno porque pueden ser agredidos y seguramente se los van a otorgar, porque los pobladores están violando muchos derechos, el derecho al trabajo, a libre tránsito y hasta delitos han cometido (sic)”.

Por su parte, la Unión de Pueblos y Fraccionamientos en contra del Basurero y en Defensa de la Tierra y el Agua, respondió: “La clausura definitiva no es por la falta de cumplimiento de las medidas correctivas, sino principalmente porque se comprobó que el relleno sanitario ya terminó su vida útil, aunque también es cierto: no cumplieron las medidas correctivas y eso fue por desatención de la empresa, porque durante los 4 meses que tuvieron para cumplir las medidas no lo hicieron. No tiene nada que ver la vialidad, porque ellos tienen entrada por atrás, donde entran vehículos, tan es así que entran y sale pipas con los lixiviados, así también en este tiempo salieron máquinas excavadoras qué estaban adentro del basurero

“La falta de infraestructura para captar los lixiviados es complicada de resolver porque ellos la enterraron con basura y ahora remediarlo es más complejo Con respecto a la vida útil, su último manifiesto determinó la vida útil de 3 años en 2018, lo cual terminó en 2021, con lo que el relleno estuvo operando 3 años sin los permisos adecuados y vigentes, esto se refuerza con el dictamen del ayuntamiento de de San Pedro donde dice que más de 2 hectáreas de operación no cuentan con permiso alguno. Incluso la Profepa señala en su acuerdo que el manifiesto de una capacidad de 200 toneladas por día y la empresa reportó a Profepa qué introducía 600 toneladas al día.

“De concederles una suspensión en amparo, se estaría ante un acto de corrupción evidente y que agravaría fuertemente el conflicto social que existe. El gobierno debe empezar a buscar las alternativas de solución de fondo al problema de la basura antes que seguir insistiendo en reabrir este basurero, de lo contrario la crisis se agravará, como sucede en Tehuacán, ya saturaron el basurero de Serdán al no encontrar un nuevo sitio para depositar los residuos y reducir el depósito de basura, mediante reglamentación de separación de la basura desde casa y en la recolección”.

