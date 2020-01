Pro–Ana y la anorexia

El lenguaje y los idiomas son dinámicos y se van adaptando a una serie de circunstancias que dependen de una variable infinita de factores. La palabra Pro-Ana es la forma de expresar una inclinación a la anorexia nerviosa, que es un desorden alimenticio conocido por todos y que se caracteriza por la privación de la alimentación y la pérdida excesiva de peso. Proviene de “Pro” (a favor de) y la contracción de la palabra anorexia (Ana).

Aunque la definición adolece de defectos pues el término anorexia significa ausencia de hambre, en este caso se trata de que los afectados, buscan todas las estrategias y tácticas para dejar de comer, independientemente de que se tenga apetito. Se habla entonces de un grupo de individuos que apoyan y apuntalan la anorexia nerviosa como un estilo de vida, de la misma forma en la que se puede ser de un género definido por la personalidad y la libertad individual (homosexual, transexual, bisexual o heterosexual); el decidir por el consumo de sustancias tóxicas como alcohol, tabaco y otras drogas; las aficiones que van desde hacer ejercicio o tener conductas sedentarias; establecer ciertos tipos de relaciones interpersonales; múltiples formas de esparcimiento que pueden implicar estados de alta emotividad (como el movimiento “emo”) o incluso formas de vestir que aparentemente muestran descuido y falta de higiene, aunque en realidad son una forma de manifestación de la personalidad o la moda (como el movimiento cultural “grunge” que implica el vestirse de gris y negro, escuchando la música de grupos como Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam, Alice in Chains, Blind Melon y Mudhoney).

Pero cuando se escribe en cualquier buscador de la Internet la palabra Pro-Ana es impresionante la cantidad de información que se despliega y que fomenta el dejar de comer como un estilo de vida. Al parecer, este movimiento creció a principios de este siglo y ha marcado una contraparte del diagnóstico psiquiátrico de anorexia nerviosa, que desde el punto de vista médico es definitivamente una enfermedad. Pero si la anorexia nerviosa pone en riesgo la vida, es necesario preguntarse hasta qué grado una persona puede decidir qué, cómo, cuándo y por qué comer.

El problema del movimiento Pro-Ana va más allá de unas simples recomendaciones para resolverlo, pues en la búsqueda de evitar alimentarse, se plantean dietas estrictas, autoagresión para distraer el hambre, estrategias para que las personas con las que se convive no perciban que se deja de comer, medicamentos que inducen el vómito, diarrea, antidepresivos, diuréticos, inhibidores del apetito, hormonas tiroideas y medicamentos de distinta índole.

Pero si bien, médicamente hablando, el referirse a la comunidad Pro-Ana es un problema de salud pública (de la misma forma en la que nos manifestamos contra el tabaquismo o el alcoholismo sin poderlo prohibir por ser drogas legalizadas), la forma en la que se promueve el movimiento anoréxico involucra a “celebridades” como la actriz (que no artista) Angelina Jolie, que tiene un tatuaje en la cadera que versa: “Quod me nutrit, me destruit” es decir, todo lo que me alimenta, me destruye. Esta mujer que dentro de su delgadez tiene labios rellenos como si estuviese chupando cítricos las 24 horas del día los 365 días del año, representa un icono a seguir por generaciones de jóvenes que ilusoriamente imaginan una trasposición de imagen que jamás alcanzarán. Si a esto le agregamos la cantidad de información que es prácticamente ilimitada a través de la Internet y que está al alcance de todos, vemos con preocupación que existe un riesgo potencial de que muchachos menores de 20 años caigan en problemas de anorexia que definitivamente ponen en riesgo la vida.

Ya se han llevado a cabo investigaciones epidemiológicas para estudiar este fenómeno social; sin embargo, todavía no hay resultados que en definitiva permitan establecer medidas adecuadas de prevención para evitar que los jóvenes caigan en este terrible conflicto. Habrá quien las prefiera “llenitas” o “flaquitas”. Analizando una buena cantidad de hipervínculos sobre anorexia y quienes la promueven, he llegado a la conclusión de que, independientemente de lo flaquitas o gorditas, yo las prefiero psicológicamente… sanitas.