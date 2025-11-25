Priva la violencia política de género en la contienda interna del PAN: Guadalupe Leal

Al iniciar su segunda campaña por la dirigencia municipal del PAN en la ciudad de Puebla, la exdiputada local Guadalupe Leal Rodríguez denunció que priva la violencia política de género en la contienda interna de ese partido y advirtió que, si continúan los ataques misóginos en su contra, presentará una denuncia formal.

En conferencia de prensa, Leal Rodríguez señaló que las expresiones en su contra provienen de Manuel Herrera, actual candidato a secretario general del comité municipal, quien durante su registro pronunció un mensaje en el que afirmó que “nos la vamos a volver a chingar”, frase que la panista consideró abiertamente misógina.

La aspirante indicó que su equipo está valorando la presentación de una denuncia por violencia política de género, aunque dijo que dará “una oportunidad” a sus opositores para modificar el tono de la contienda interna. Subrayó que quienes incurren en este tipo de agresiones pueden ser incluidos en un padrón de violentadores, por lo que advirtió que, si esta nueva campaña se inicia con difamaciones, recurrirá a las instancias correspondientes.

Leal Rodríguez afirmó que su planilla buscará recuperar el Comité municipal del PAN en la ciudad de Puebla del grupo que, dijo, lo tiene “secuestrado” desde hace seis años, en alusión al actual dirigente municipal, Jesús Zaldívar Benavidez, cercano al presidente estatal del partido, Mario Riestra Piña. Sostuvo que la vida interna del partido en la capital se ha visto limitada por el control de esta corriente.

La ex legisladora sostuvo que es necesario recuperar la dirigencia municipal para las y los panistas, al considerar que el partido en la ciudad se ha mantenido “mudo” y con “puertas cerradas”, debido a la ausencia del dirigente saliente en sus funciones cotidianas. Aseveró que la dirigencia debe abrirse a la militancia y atender de manera directa las demandas de la base panista.

En ese contexto, reiteró su petición al Comité estatal del PAN para que organice un debate entre las dos candidatas a la dirigencia municipal. Subrayó que un ejercicio de contraste público permitiría pasar de las descalificaciones y señalamientos personales a la confrontación de ideas y propuestas, con el fin de elevar el nivel de la contienda interna.

Como parte del arranque de su campaña, Leal Rodríguez presentó un decálogo de propuestas internas que incluye terminar con el dedazo en la selección de candidaturas a cargos de elección popular, mediante contiendas internas que garanticen participación real de la militancia. Planteó también la creación de una escuela para jóvenes, la conformación de subcomités municipales, así como un comité abierto que escuche y atienda a la ciudadanía.

La panista planteó además recuperar el orgullo panista y dar prioridad a las y los jóvenes dentro de la estructura del partido, al considerar que su participación ha sido relegada en los últimos años. Sostuvo que estas medidas, junto con el combate a la violencia política de género, son indispensables para reconstruir al PAN en la capital poblana y presentarlo como una opción competitiva frente a otros partidos.