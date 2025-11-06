Prioridad de mi gestión será sacar pendientes que provienen de pasadas legislaturas: Gaspar

Pavel Gaspar Ramírez, presidente del Congreso del estado, declaró que su gestión tendrá como prioridad resolver la legislación pendiente que proviene de legislaturas anteriores. Entre los temas destacados se incluyen las reformas para la elección de jueces y magistrados, así como la designación del nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), cuya convocatoria fue aprobada en la Junta de Gobierno y Coordinación Política el miércoles pasado.

En conferencia de prensa, el coordinador de la fracción de Morena subrayó que varios pendientes legislativos han sido heredados y requieren atención inmediata. Entre estos destaca la reforma sobre la elección de jueces y magistrados. Al respecto dijo que la próxima semana informará la forma en la que el tema será legislado, luego de que la presidenta del Instituto Electoral del Estado, Blanca Yassahara Cruz García, precisó que el Congreso local tiene hasta marzo de 2026 para aprobar dicha legislación.

Gaspar Ramírez también subrayó la importancia de la nueva convocatoria para designar al titular de la ASE, luego de un periodo de dos años con un encargado de despacho. Confirmó que Fidel Teomitzi Sánchez, quien ha ocupado dicho cargo de forma provisional, podrá participar en el proceso de selección para cubrir el periodo de siete años, cuyo inicio está previsto para el 1 de enero de 2026.

Cabe destacar que otras iniciativas que han ingresado recientemente a comisiones incluyen una reforma sobre infancias trans, que responde a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitida hace tres años y que ordenó al Poder Legislativo estatal ajustar el marco jurídico local. También están pendientes otras como la revocación de mandato y la Ley de Participación Ciudadana, pendientes de administraciones previas y de alto impacto para la entidad.

Te puede interesar: Pavel Gaspar ofrece consenso y diálogo con todas las fuerzas políticas al ser electo como presidente de la junta de gobierno