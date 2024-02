Primo de Mario Delgado desconoce a Paola Migoya como vocera de Morena

El diputado federal de Morena Mario Miguel Carrillo Cubillas, primo del dirigente nacional de ese partido, Mario Delgado, advirtió que no reconocerá a Paola Migoya Velázquez como vocera en Puebla del instituto político de izquierda, si no pide una disculpa pública al presidente del país, Andrés Manuel López Obrador.

En un mensaje en la red social X, acusó a la activista de difundir “falsos dichos” sobre López Obrador, organizar movilizaciones a favor de la oposición, así como de apoyar a la candidata presidencial del PAN-PRI-PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz.

Recordó que Morena recibió a Migoya “con brazos abiertos” en la elección de 2018, pero al no conseguir ninguna candidatura “lo primero que hizo fue despotricar en contra del presidente López Obrador y en contra de Morena”.

En ese contexto, reconoció que le tomó por sorpresa el anuncio que realizó el Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena, este 21 de febrero, de que la incorporó como vocera de la Cuarta Transformación (4T).

“Seguramente ya recapacitó y quiere estar del lado correcto de la historia, pero como diría mi abuela: hasta no ver, no creer. En tanto no le pida una disculpa pública al presidente López Obrador por sus falsos dichos sobre él, interpretaré sus comentarios como ‘a título personal’ y no en nombre de nuestro movimiento o de alguno de sus candidatos”, señaló.