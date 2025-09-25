Inicia reentrenamiento de la Policía de Puebla por parte del FBI y otras agencias

El primer Reentrenamiento Regional de la Asociación de Egresados de la Academia Nacional del FBI Capítulo México se inauguró este jueves en la Universidad de las Ciencias Policiales del Estado de Puebla, con un enfoque en la cooperación y el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad en la región.

El evento cuenta con la participación de más de mil 100 expertos de diversos países latinoamericanos, incluyendo Colombia, Perú, Chile, Argentina, El Salvador y Guatemala, además de México.

El acto inaugural fue presidido por el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier; el presidente de la Asociación, Alejandro Lara Valladares; el oficial de Seguridad de la ONU, Daniel Álvarez; y el agregado de la Policía de la Embajada de Italia en México, Luca Brioschi.

En su discurso, Alejandro Lara Valladares destacó la importancia de la colaboración entre los distintos niveles de gobierno, las fuerzas del orden y el ámbito académico para enfrentar los desafíos de seguridad actuales.

“México enfrenta un llamado que demanda nuestra atención con urgencia: fortalecer de manera integral las capacidades de nuestras fuerzas del orden”, afirmó.

Lara Valladares subrayó que este fortalecimiento no solo implica la formación continua, sino también una reestructuración basada en la profesionalización, la transparencia y la rendición de cuentas.

El presidente de la Asociación de Egresados del FBI señaló que este año marca el inicio de una nueva etapa con cambios graduales pero beneficiosos para la convivencia de los mexicanos.

En este sentido, hizo hincapié en que la consolidación de las fuerzas del orden es un esfuerzo colectivo que requiere voluntad política, inversión en capacidades humanas y tecnológicas, así como altos estándares éticos.

Lara Valladares elogió el liderazgo del maestro Omar García Harfuch en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a quien reconoció por impulsar acciones que buscan resultados tangibles como la reducción de la incidencia delictiva, respuestas más rápidas y una mayor confianza ciudadana.

“Estamos en un reto colectivo, este resurgir de perfiles profesionales y éticamente comprometidos, con visión estratégica, busca retomar el control institucional, con responsabilidad y una visión centrada en el servicio a la ciudadanía”, resaltó.

Acciones y logros en Puebla

Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta Mier resaltó la trascendencia de este encuentro internacional y la labor de las academias de seguridad en Puebla para dignificar la formación policial.

“Para Puebla es importante poner en el centro de nuestras obligaciones la protección de los ciudadanos, con el apoyo de la Sedena, Semar y Guardia Nacional”, declaró.

Armenta Mier subrayó el desafío que representa para la entidad ser un punto de conexión con la capital del país y la región sureste, motivo por el cual dijo trabaja de la mano y en coordinación con el secretario Omar García Harfuch.

Aprovechó para destacar logros recientes en el estado, como el cambio en el combate al robo de combustible, pasando del primer lugar en este delito al primer lugar en su recuperación de hidrocarburos.

Finalmente, el mandatario poblano informó sobre la estrategia de las Casas “Carmen Serdán” y los Centros LIBRE, que en ocho meses lograron reducir los feminicidios en un 50 por ciento al descentralizar los servicios de la Fiscalía General del Estado.

También se refirió a la presencia del vicealmirante Francisco Sánchez González como responsable de la seguridad en la entidad, una muestra más del compromiso estatal con la seguridad pública.