Miércoles, octubre 15, 2025
“Puebla había perdido el rumbo y nos tocó poner orden”, dice Chedraui en su primer informe

El alcalde José Chedraui Budib durante la presentación de su primer informe de gobierno ante el Cabildo de Puebla capital
El alcalde José Chedraui Budib durante la presentación de su primer informe de gobierno ante el Cabildo de Puebla capital.
Patricia Méndez

Puebla enfrentaba graves problemas de seguridad, calles deterioradas y servicios públicos rebasados cuando el actual gobierno municipal tomó posesión, señaló el alcalde José Chedraui Budib durante su primer informe de actividades.

Al presentar su reporte ante los regidores, Chedraui aseguró que durante su primer año de gobierno logró poner orden en la capital poblana. “Puebla había perdido el rumbo“, enfatizó el edil.

El presidente municipal reconoció que el trabajo por hacer aún es arduo, pero afirmó que se mantiene en el rumbo correcto para mejorar los índices de seguridad, el estado de las vialidades y de las juntas auxiliares.

La respuesta al informe estuvo a cargo del regidor morenista Leobardo Rodríguez Juárez, quien acusó que la pasada administración no solo hizo hoyos en las calles, sino también en las finanzas municipales.

En ese sentido, Rodríguez Juárez coincidió con Chedraui en que el primer año del actual gobierno sirvió para poner orden tanto en la ciudad como en las finanzas del ayuntamiento.

