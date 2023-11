Priistas somos igual de competitivos que Riestra para la capital del estado en el frente: Camarillo

Aspirantes del PRI a la alcaldía capitalina son igual de competitivos que el panista Mario Riestra Piña, afirmó Néstor Camarillo Medina, dirigente estatal del tricolor, quien se negó a darle el respaldo al también exdiputado local morenovallista.

En entrevista, tras asistir a un acto público del edil Eduardo Rivera Pérez, el dirigente partidista sostuvo que su partido cuenta con mediciones en los que políticos como la diputada federal, Blanca Alcalá Ruiz; el diputado local, Jorge Estefan Chidiac e incluso él están bien posicionados como Riestra Piña, quién habría recibido el espaldarazo por parte de Eduardo Rivera para buscar la candidatura por el frente.

Puedes ver:Panistas reclaman espaldarazo de la cúpula del PAN a favor de Mario Riestra

Aunque en el acto Camarillo Medina se desvivió en elogios dirigidos al alcalde panista, afirmó que su partido postulará la próxima semana a aspirantes a candidato a gobernador y a presidente municipal por el Frente, quienes le pelearían la postulación al propio Eduardo Rivera.

Dijo que los partidos que conforman el frente deben buscar “equilibrios” para evitar que uno solo se quede con todas las candidaturas.

“El llamado siempre va a ser enérgico al PAN para que respete los acuerdos, los equilibrios y a no privilegiar el interés de partidos y particular. La próxima semana vamos a presentar aspirantes a la gubernatura ya la presidencia municipal, todavía no es un hecho que vamos a respaldar a Eduardo Rivera pero hay que reconocer que tiene buenos números”, expuso.