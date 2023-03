Priístas de Atlixco realizarán homenaje a sus compañeros fallecidos recientemente

ATLIXCO. El próximo jueves 23 de marzo, y en el marco del 29 aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio, tomarán protesta las diferentes carteras de los sectores del comité local del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

De paso, añadió Jorge Rogelio Pineda, militante de varias décadas de ese instituto político, que realizarán un homenaje póstumo y público a varios de sus militantes fallecidos recientemente, algunos por Covid 19.

Aunque está por confirmarse el lugar y la hora, el también médico de profesión agregó que el cónclave servirá de igual manera para ir descubriendo, definiendo y perfilando hacia dónde caminará el tricolor de cara a las elecciones federales, estatales y locales en el 2024.

Pineda externó por el momento, y en el contexto de las candidaturas y posibles alianzas con el Partido Acción Nacional (PAN) y algunos más, no existe nada claro. “Nadie puede decir o acreditarse una ventaja o una posición para el próximo año. Es mejor esperar los tiempos”, señaló.

Adelantó ese día los priistas de Atlixco recordarán la memoria y el trabajo partidista de muchos años de sus compañeros quienes recientemente perdieron la vida a consecuencia de diversas enfermedades.

Entre ellos Irma Amador, el ex diputado local Álvaro Morales quien durante la primera ola de Covid 19 dejó de existir. Igual situación con Gonzalo Cerón, no sólo identificado con el ex partidazo, también con su profesión de décadas: la peluquería. Y de manera más reciente el ex dirigente municipal y abogado Mario Pedro Benavides.