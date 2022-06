PRI Y PAN EN LA ENCRUCIJADA

No resultó tormentosa la reunión de once ex presidentes

tricolores con Alejandro Moreno, Alito. El campechano recibió

pocos reclamos airados y muchas demandas por tener sólo

incondicionales en su directiva. Lo dejaron- hasta ahora- que

continúe su ruta fracasada hasta el 2023.

Sólo el inversionista de Latinus y el Nuevo TRI (PRI, PAN y

PRD), Roberto Madrazo alzó la voz, la cual no tiene ninguna

autoridad dada la falta de probidad en todo: elecciones en Tabasco

ganadas a billetazos, obtención de la jefatura priista con Elba

Esther, la enamorada; el tercer lugar en una elección presidencial y

la abierta trampa para supuestamente ganar un maratón atlético.

Pero los otros, no tenían mucho que presumir. Manlio y su

desastrosa jefatura en el partido. Dulce María Sauri, quien perdió la

elección en 2020, no obstante que su antecesor, José Antonio

- Anuncio -

González Fernández, le dejó los comicios con 20 puntos de ventaja

ante Vicente Fox. Beatriz Paredes que presumía de feminista e

impuso la penalización del aborto y fue derrotada en el entonces

Distrito Federal. Jorge de la Vega Domínguez, quien cantó antes

que nadie el triunfo del orgullo neoliberal, Carlos Salinas. Y…

En fin, ante un desastre que ya no puede imponerse a sangre,

fraudes y bayonetas- represores de movimientos sociales, por

medio de la CTM y la CNC-, no podían reclamar a un perdedor nato

y acusado de obtener bienes de manera ilegal, lo que ellos habían

realizado anteriormente: la prepotencia en todo.

Así pues, Alito continuará rumbo al desastre, pues si bien

César Camacho dijo que ganarán en el estado de México, su último

y principal bastión, ya no tendrán ampliamente el apoyo del grupo

Hank, cuyo lema era “un político pobre, es un pobre político”,

síntesis priista.

Ello porque no se jugarán su futuro de poder adquirir Citi

Banamex, a través de Banorte, financiado a esos perdedores,

menos en un momento de recesión que ya anunció Joe Biden.

Primero los negocios, como decía Papi Carlos Hank González,

y luego la política como manera de aumentar la riqueza, por medio

de contratos y apoyos financieros. Estos últimos cada vez más

difíciles de realizar gracias a Raquel Buenrostro (SAT).

Que hay cifras muy similares en las pasadas elecciones, entre

el Nuevo TRI y Morena, lo comenta Héctor Aguilar Camín (Milenio,

17 de junio), aunque se hace bolas con algunos números y ya no

queda claro.

Pero además, Camín, pone varias condiciones para que el PRI

gane la entidad donde hay más votantes. Entre ellas la unificación

de todos los priistas, en momentos que lo principal es: “sálvese el

que pueda”, embajadas y puestos mediante.

Alfredo del Mazo hace cambios en su gabinete, lanza la tarjeta

campesina (en su campaña emitió la Rosa, para mujeres), sale con

su cara de niño bien portado y soterradamente pone en acción a

sus operadores electorales, pero sus cuentas en los paraísos fiscales

le impiden ser real opositor.

Además, no se olvide, triunfó hace cinco años sin que

impugnaran su corrupta elección, debido al apoyo del Panal (la

maestra Elba) y algunos grupos perredistas que manejaban

negocios diversos.

Por todo ello, el acto de Toluca con las “corcholatas” (AMLO,

dixit), fue tan importante antes del encuentro priista y las

reuniones en España del señor de la Peluca, Enrique; y el pelón,

Carlos Salinas. ¡Paradójicos compañeros de viaje!

Claudio X, además contribuyó con sus reportajes en contra de

Alito y sus robos de tierras, los cuales están a nombre de sus

familiares.

Y de repente, Marko Cortés también siente fuego amigo.

El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, a quien el

hoy publicista de paneles solares, Marquito, hizo a un lado para

imponer a la ganadora Tere Jiménez, dice que el resultado final del

PAN en las elecciones pasadas, fue un desastre y Cortés se debe ir.

Damián Zepeda, muy abierto, como siempre, ya lo había

señalado anteriormente.

Gustavo Madero les hace compañía y afirma que la gestión

de Markito no es nada exitosa, más bien ha resultado un desastre

para el PAN la alianza con el PRI.

Crujen los palos viejos: PRI y PAN, en época de crisis

partidarias. ¡Cuidado!

PD: Luchar porque Julián Assange no sea extraditado a

Estados Unidos es un asunto de todos los que defienden, en serio,

la libertad de expresión.

[email protected]

@jamelendez44