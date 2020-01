Ruega el PRI a exdirigentes de la CTM y de la CNC regresen al partido; les ofrece frenar su expulsión

El delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) PRI en Puebla, Américo Zúñiga Martínez, pidió a los liderazgos que abandonaron al partido retomar su militancia en el tricolor, al tiempo de ofrecerles cancelar los procesos de expulsión que el instituto político inició en su contra.

El mensaje lo dirigió al dirigente de la Central de Trabajadores de México (CTM), Leobardo Soto Martínez, a la ex líder de la Confederación Nacional Campesina (CNC) Maritza Marín Marcelo, a la ex delegada de la secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) Vanessa Barahona de la Rosa y al ex diputado local Francisco Jiménez Huerta.

“Vamos a ver hacia el futuro, ya no nos vamos a enfrascar hacia el pasado, eso significa que el PRI tiene una nueva consciencia, hay un nuevo ánimo de que en el PRI vamos a dejar de ser la hoguera, el muro de lamentos para poder darle vuelta a la página”, aseveró.

Reconoció que la mayoría de las fugas robustecieron las filas de Morena en los comicios de 2018 y 2019, en los que ese partido de izquierda ofreció un “cambio con rumbo” que a su parecer terminó en una “promesa vacía”.

Dijo que existe desencanto en un sector de la población que votó por el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, por la falta de obra pública y de empleos.

“Todas estas personas, las organizaciones sociales y también muchos militantes, no tan solo del PRI sino de otros partidos políticos, tienen las puertas abiertas de un instituto político que tiene capacidad, que tiene experiencia, que tiene probidad, que tiene una historia que defender”, destacó.

En julio de 2019, el presidente estatal del PRI, Lorenzo Rivera Sosa, anunció los procesos de expulsión contra cinco liderazgos y la integración de carpetas contra 35 militantes más que se sumaron ese año a la campaña de Morena que llevó a Luis Miguel Barbosa Huerta a la gubernatura de Puebla.

A inicios de año, el Revolucionario Institucional se mantenía firme en su decisión de retirar de sus listas de miembros activos a aquellos que apoyaron a Barbosa Huerta, cuyos expedientes se encontraban ya en la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, según dio a conocer Lorenzo Rivera en entrevista.