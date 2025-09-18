Para el PRI no ha sido significativa la salida de militantes que se han ido a MC: Juan José Castro

El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Juan José Castro Justo, afirmó que la salida de militantes hacia Movimiento Ciudadano (MC) no representa una afectación significativa para la estructura partidista, debido a que “hay una larga fila” de personas interesadas en ocupar esos espacios. Así lo puntualizó durante una conferencia de medios, donde enfatizó que, aunque el partido perdió posiciones en los cabildos de San Andrés Cholula y San Martín Texmelucan, mantienen representación en otros 60 ayuntamientos del estado, lo que demuestra la amplitud de su base política.

Castro Justo expresó que “nuestras estructuras son muy grandes, no nos afecta. Hay muchos que están formados para ocupar esos cargos. Esas regidurías son unas cuantas de las que tenemos, son alrededor de 60”. Enfatizó que la dirigencia está enfocada en fortalecer la estructura interna y consolidar al PRI como oposición real en Puebla, dejando el tema de la migración a MC como un asunto cerrado para el tricolor.

Descartó que las recientes renuncias generen un problema para las candidaturas rumbo a 2027, pues existen perfiles dispuestos a participar y buscar oportunidades en el partido. Insistió en que la fuerza del PRI trasciende la salida de unos cuantos cuadros que, aseguró, serán reemplazados sin dilación.

Fuentes priistas consultadas indicaron que más de 50 de las 120 renuncias presentadas el viernes anterior corresponden a familiares del senador Néstor Camarillo Medina, quienes laboraban en el Comité Estatal con sueldo, pero no figuraban como militantes activos. Los informantes añadieron que, si bien el senador buscó arrastrar consigo a toda la estructura estatal del PRI, muchos colaboradores decidieron quedarse, ya que en MC no se les ofrecían condiciones de empleo reales.

Asimismo, indicaron que Camarillo Medina intentó presentar un bloque fuerte de expriístas para fortalecer a Movimiento Ciudadano. Sin embargo, fue evidente que solo lo acompañaron sus familiares, algunos alcaldes y regidores, lo que desincentivó la participación de otros legisladores naranjas como Luis Donaldo Colosio Riojas, quien declinó asistir al acto celebrado el 12 de septiembre en el Centro Mexicano Libanés.

