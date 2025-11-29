PRI opta por asamblea de consejeros para elegir dirigente estatal en Puebla

El Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Puebla aprobó este sábado que el próximo presidente del Comité Directivo Estatal será elegido mediante una asamblea de consejeros. La sesión extraordinaria se realizó en las oficinas del comité estatal, donde se acordó que la dirigencia nacional, encabezada por Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, emitirá la convocatoria y que la Comisión Nacional de Procesos Internos conducirá el proceso electivo.

El dirigente estatal, Juan José Castro Justo, afirmó que este mecanismo busca fortalecer la unidad interna y consolidar al PRI como fuerza opositora en la entidad.

Durante la reunión, los consejeros autorizaron a Castro Justo para solicitar a Moreno Cárdenas la sanción del método y la expedición de la convocatoria, que definirá la fecha de la asamblea. Fuentes del partido estiman que la elección podría realizarse en enero próximo. El tope de gastos para proselitismo quedó limitado al 1% del monto autorizado por el Instituto Electoral del Estado, es decir, de los 34 millones 840 mil pesos asignados este año al PRI.

En la sesión destacó la presencia de Lorenzo Rivera, padre e hijo, quienes habrían pactado con la dirigencia nacional que el menor sea el próximo presidente estatal del PRI. Participaron 239 consejeros, entre ellos el exgobernador Melquiades Morales Flores, el exdirigente Javier Casique Zárate, la diputada federal Xitlalic Ceja García y el exdiputado Lázaro Jiménez Aquino, algunos de manera virtual.

Posible planilla de unidad

El 28 de noviembre, la secretaria general del tricolor, Delfina Pozos Vergara, informó que existe la posibilidad de que el PRI Puebla renueve su Comité Directivo Estatal mediante una planilla de unidad encabezada por Lorenzo Rivera. La diputada local subrayó que ella u otro militante también podrían asumir la dirigencia estatal, pero su prioridad es mantener la cohesión interna del partido.

Pozos detalló que esta eventual planilla podría concretarse en una reunión con el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien tendría un papel clave en la definición de acuerdos internos. Señaló que una opción es que el consejo avale el registro de una sola fórmula para la dirigencia, siempre que exista consenso entre las partes involucradas.

También puedes leer: 14 aspirantes buscan el respaldo del Congreso local para convertirse en auditor del estado.