Sábado, noviembre 29, 2025
NoticiasPolítica

PRI opta por asamblea de consejeros para elegir dirigente estatal en Puebla

PRI opta por asamblea de consejeros para elegir dirigente estatal en Puebla
Es Imagen
Efraín Núñez

El Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Puebla aprobó este sábado que el próximo presidente del Comité Directivo Estatal será elegido mediante una asamblea de consejeros. La sesión extraordinaria se realizó en las oficinas del comité estatal, donde se acordó que la dirigencia nacional, encabezada por Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, emitirá la convocatoria y que la Comisión Nacional de Procesos Internos conducirá el proceso electivo.

El dirigente estatal, Juan José Castro Justo, afirmó que este mecanismo busca fortalecer la unidad interna y consolidar al PRI como fuerza opositora en la entidad.

Durante la reunión, los consejeros autorizaron a Castro Justo para solicitar a Moreno Cárdenas la sanción del método y la expedición de la convocatoria, que definirá la fecha de la asamblea. Fuentes del partido estiman que la elección podría realizarse en enero próximo. El tope de gastos para proselitismo quedó limitado al 1% del monto autorizado por el Instituto Electoral del Estado, es decir, de los 34 millones 840 mil pesos asignados este año al PRI.

En la sesión destacó la presencia de Lorenzo Rivera, padre e hijo, quienes habrían pactado con la dirigencia nacional que el menor sea el próximo presidente estatal del PRI. Participaron 239 consejeros, entre ellos el exgobernador Melquiades Morales Flores, el exdirigente Javier Casique Zárate, la diputada federal Xitlalic Ceja García y el exdiputado Lázaro Jiménez Aquino, algunos de manera virtual.

Posible planilla de unidad

El 28 de noviembre, la secretaria general del tricolor, Delfina Pozos Vergara, informó que existe la posibilidad de que el PRI Puebla renueve su Comité Directivo Estatal mediante una planilla de unidad encabezada por Lorenzo Rivera. La diputada local subrayó que ella u otro militante también podrían asumir la dirigencia estatal, pero su prioridad es mantener la cohesión interna del partido.

Pozos detalló que esta eventual planilla podría concretarse en una reunión con el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien tendría un papel clave en la definición de acuerdos internos. Señaló que una opción es que el consejo avale el registro de una sola fórmula para la dirigencia, siempre que exista consenso entre las partes involucradas.

También puedes leer: 14 aspirantes buscan el respaldo del Congreso local para convertirse en auditor del estado.

Temas

Más noticias

Internacional

Trump pide considerar espacio aéreo de Venezuela completamente cerrado

La Jornada -
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debe considerarse como completamente...
Internacional

Más de 70 mil muertos en Gaza desde que Israel comenzó su ofensiva

La Jornada -
Gaza, Territorios Palestinos.- Más de 70 mil personas murieron en la Franja de Gaza por la guerra entre Israel y Hamas estallada hace más...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Más noticias

00:05:49

México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, afirma AMLO en mensaje de año nuevo

Efraín Núñez -
México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, sentenció el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mensaje de año nuevo a la nación. A...
00:01:22

Descarta consulado mexicano en NY que haya poblanos heridos en tiroteo del metro

Efraín Núñez
Jorge Islas, cónsul del gobierno mexicano en Nueva York, descartó que haya poblanos o mexicanos entre los 17 heridos durante la balacera registrada este...

Videos e imágenes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear cuentas, advierte especialista de la UAP

Efraín Núñez
Las imágenes, videos y memes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear los dispositivos, advirtió Bárbara Sánchez, catedrática de la Facultad...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025