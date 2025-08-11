Lunes, agosto 11, 2025
Néstor Camarillo anuncia que buscará ser candidato del PRI a la alcaldía de Puebla

Néstor Camarillo Medina, dirigente estatal del PRI, anuncia su aspiración a la alcaldía poblana durante conferencia en la sede municipal. Foto: Es Imagen
Efraín Núñez

El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Néstor Camarillo Medina, anunció que buscará ser candidato del PRI a la alcaldía de Puebla en 2027, al tiempo de afirmar que “la caballada del PRI no está flaca”. 

Durante una conferencia de medios celebrada en la sede municipal del PRI, Néstor Camarillo Medina, también senador, sostuvo que el partido está en condiciones de postular a cualquiera de sus principales colaboradores para la presidencia municipal de Puebla. Entre ellos mencionó directamente a Jorge Amador Alarcón, dirigente municipal, y a la legisladora local Delfina Pozos Vergara, quienes, dijo, reúnen la experiencia política necesaria para asumir cualquier candidatura.

El senador subrayó que tanto los integrantes del Comité Estatal, líderes de los sectores y militantes, pueden ser considerados para abanderar postulaciones a regidor, integrante del cabildo, diputado local o federal. Camarillo insistió en que él mismo podría encabezar la candidatura a presidente municipal, puesto que ha demostrado capacidad de liderazgo en diversas trincheras políticas.

Ante la reciente decisión del CEN de que el PRI enfrentará solo el proceso electoral estatal previsto en año y medio, Camarillo Medina admitió que la formación de una alianza sería el escenario ideal para fortalecer su partido. Sin embargo, reiteró su negativa a cualquier acuerdo con Mario Riestra Piña, dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), enfatizando que el PRI “cuenta con los cuadros suficientes” para competir y ganar.

Camarillo destacó que los escándalos recientes en el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), partido gobernante en el país, abrirán la posibilidad de que el PRI recupere la capital poblana en los comicios venideros. Expresó que la militancia exige unidad y acciones concretas para devolver al partido su presencia en el municipio.

