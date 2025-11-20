Jueves, noviembre 20, 2025
NoticiasPolítica

PRI propone iniciativa para no reprimir protestas en Puebla; Morena le recuerda matanzas del 68 y 71

Guadalupe Yamal, Angelica Alvarado y Esther Martínez afirmaron que la movilización de la generación Z está financiada por grupos de derecha

PRI propone iniciativa para no reprimir protestas en Puebla; Morena le recuerda matanzas del 68 y 71
PRI propone iniciativa para no reprimir protestas en Puebla; Morena le recuerda matanzas del 68 y 71. Foto redes sociales
Efraín Núñez

La discusión parlamentaria en el Congreso del Estado escaló este jueves luego de que la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Delfina Pozos Vergara, presentó una iniciativa destinada a prohibir la represión y detenciones arbitrarias durante las protestas ciudadanas. La propuesta surgió tras los recientes arrestos de jóvenes de la Generación Z durante movilizaciones, contexto en el que las legisladoras Guadalupe Yamal Taja, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y Angélica Alvarado y Esther Martínez Romano, del Partido del Trabajo (PT), evocaron las represiones históricas cometidas bajo gobiernos priistas.

En tribuna, Delfina Pozos detalló que su iniciativa busca incorporar a la Constitución local la obligación de que el gobierno estatal se abstenga de obstaculizar la manifestación ciudadana y de recurrir a la represión. Sostuvo que la reforma permitiría evitar actos violentos perpetrados bajo el pretexto del orden público, así como campañas de desprestigio contra quienes exigen mejores condiciones en el país, y garantizar el derecho a la libre expresión frente a la violencia.

La respuesta vino de Morena y el PT Guadalupe Yamal Taja cuestionó que la propuesta emane de un partido que promovió represiones como las de 1968, el Halconazo de 1971 y la masacre de Acteal. “Es indispensable tener calidad moral para hablar de derechos y libertades, sin olvidar México 68, Halconazo 71, Acteal, Aguas Blancas, Ayotzinapa”, recalcó en tribuna. Según la legisladora, la reciente marcha atribuida a la Generación Z habría estado financiada por empresarios y grupos de derecha vinculados a Ricardo Salinas Pliego y Claudio X. González, y marcó que la movilización no partió de un proceso orgánico ni plenamente ciudadano, sino de intereses que buscan frenar el avance social y democrático impulsado por Morena.

Angélica Alvarado y Esther Martínez respaldaron la postura y denunciaron que la marcha fue promovida con desinformación y oportunismo político por quienes, afirmaron, permanecieron en silencio ante la desigualdad social del pasado.

El diputado panista Rafael Micalco amplió el debate al señalar que la manifestación fue “estigmatizada”, y rechazó los señalamientos que responsabilizan a las autoridades estatales y federales de las consecuencias de las movilizaciones. Subrayó el derecho de la población a protestar y cuestionó la objetividad del Congreso ante estas situaciones.

En la misma línea, Susana Riestra, diputada del Partido Acción Nacional (PAN), denunció haber sido objeto de acusaciones por parte de representantes de la llamada Cuarta Transformación y Morena, quienes la acusaron de alentar la violencia por expresar su apoyo a la movilización juvenil.

Leer más: Condena gobierno estatal violencia en la marcha de la Generación Z en Puebla

Temas

Más noticias

Nacional

“Caían en pobreza 60 mil mexicanos cada mes” en los sexenios panistas

La Jornada -
México. Con los programas sociales “se acabó la política de élites, donde los recursos eran para las minorías”, y se revirtió el “modelo fallido...
Internacional

Lluvias torrenciales en Vietnam han dejado 41 muertos y nueve desaparecidos

La Jornada -
Hanói. Las crecidas y los deslizamientos de tierra provocados por varias semanas de lluvias excepcionalmente intensas en Vietnam provocaron al menos 41 muertos, informaron...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:01:39

Hace falta postura crítica de Riestra sobre inseguridad en Puebla, cuestiona Marcos Castro

Efraín Núñez -
El diputado local del PAN Marcos Castro Martínez cuestionó la ausencia de una postura clara y crítica de Mario Riestra Piña, dirigente estatal de...

Al descubierto, la conjura opositora en manifestación Z

La Jornada -
El Congreso de la Ciudad de México acusó a los alcaldes panistas de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y de Miguel Hidalgo, Mauricio...

Armenta tacha al PAN de “fascista” y de usar el manual “Ave azul” para desgaste político

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador Alejandro Armenta Mier escaló su confrontación con el PAN al calificar a sus estrategias como “fascistas” y acusar a la oposición de...

Más noticias

00:05:49

México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, afirma AMLO en mensaje de año nuevo

Efraín Núñez -
México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, sentenció el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mensaje de año nuevo a la nación. A...
00:01:22

Descarta consulado mexicano en NY que haya poblanos heridos en tiroteo del metro

Efraín Núñez
Jorge Islas, cónsul del gobierno mexicano en Nueva York, descartó que haya poblanos o mexicanos entre los 17 heridos durante la balacera registrada este...

Videos e imágenes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear cuentas, advierte especialista de la UAP

Efraín Núñez
Las imágenes, videos y memes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear los dispositivos, advirtió Bárbara Sánchez, catedrática de la Facultad...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025