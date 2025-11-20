PRI propone iniciativa para no reprimir protestas en Puebla; Morena le recuerda matanzas del 68 y 71

La discusión parlamentaria en el Congreso del Estado escaló este jueves luego de que la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Delfina Pozos Vergara, presentó una iniciativa destinada a prohibir la represión y detenciones arbitrarias durante las protestas ciudadanas. La propuesta surgió tras los recientes arrestos de jóvenes de la Generación Z durante movilizaciones, contexto en el que las legisladoras Guadalupe Yamal Taja, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y Angélica Alvarado y Esther Martínez Romano, del Partido del Trabajo (PT), evocaron las represiones históricas cometidas bajo gobiernos priistas.

En tribuna, Delfina Pozos detalló que su iniciativa busca incorporar a la Constitución local la obligación de que el gobierno estatal se abstenga de obstaculizar la manifestación ciudadana y de recurrir a la represión. Sostuvo que la reforma permitiría evitar actos violentos perpetrados bajo el pretexto del orden público, así como campañas de desprestigio contra quienes exigen mejores condiciones en el país, y garantizar el derecho a la libre expresión frente a la violencia.

La respuesta vino de Morena y el PT Guadalupe Yamal Taja cuestionó que la propuesta emane de un partido que promovió represiones como las de 1968, el Halconazo de 1971 y la masacre de Acteal. “Es indispensable tener calidad moral para hablar de derechos y libertades, sin olvidar México 68, Halconazo 71, Acteal, Aguas Blancas, Ayotzinapa”, recalcó en tribuna. Según la legisladora, la reciente marcha atribuida a la Generación Z habría estado financiada por empresarios y grupos de derecha vinculados a Ricardo Salinas Pliego y Claudio X. González, y marcó que la movilización no partió de un proceso orgánico ni plenamente ciudadano, sino de intereses que buscan frenar el avance social y democrático impulsado por Morena.

Angélica Alvarado y Esther Martínez respaldaron la postura y denunciaron que la marcha fue promovida con desinformación y oportunismo político por quienes, afirmaron, permanecieron en silencio ante la desigualdad social del pasado.

El diputado panista Rafael Micalco amplió el debate al señalar que la manifestación fue “estigmatizada”, y rechazó los señalamientos que responsabilizan a las autoridades estatales y federales de las consecuencias de las movilizaciones. Subrayó el derecho de la población a protestar y cuestionó la objetividad del Congreso ante estas situaciones.

En la misma línea, Susana Riestra, diputada del Partido Acción Nacional (PAN), denunció haber sido objeto de acusaciones por parte de representantes de la llamada Cuarta Transformación y Morena, quienes la acusaron de alentar la violencia por expresar su apoyo a la movilización juvenil.

Leer más: Condena gobierno estatal violencia en la marcha de la Generación Z en Puebla