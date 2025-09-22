PRI aplaza convocatoria para dirigir partido en Puebla hasta noviembre

A días de concluir septiembre, el Partido Revolucionario Institucional no ha publicado la convocatoria para renovar la dirigencia estatal en Puebla. Dirigentes del partido informaron que este documento será emitido después de finalizar la integración del Consejo Político Nacional, prevista para noviembre, como parte de los movimientos internos tras la salida de militantes hacia Movimiento Ciudadano.

En medio de la incertidumbre sobre el futuro del tricolor en Puebla, se fortalece la versión en círculos priistas de que el interinato de Juan José Castro Justo se prolongará hasta finales de año. La prórroga se perfila como estrategia para evitar nuevas fracturas entre distintos grupos políticos que disputan el control del partido.

Los nombres de la diputada local Delfina Pozos Vergara, la legisladora federal Xitlalic Ceja García y el bloque conocido como los “lenchos”, encabezado por Lorenzo Rivera padre e hijo, figuran entre quienes aspiran a la dirigencia del PRI Puebla, intensificando las tensiones. Elegir a alguno de ellos anticipadamente sería, conforme a fuentes internas, un riesgo de ahondar las divisiones en el partido, por lo que la dirigencia nacional encabezada por Alejandro Moreno Cárdenas ha optado por aplazar la decisión.

Según las previsiones, sería después de noviembre cuando la dirigencia nacional emitiría la convocatoria, dejando abierta la posibilidad de designar a un dirigente estatal ajeno a los grupos enfrentados, incluso procedente de fuera de Puebla, para pilotear al partido hasta las elecciones de 2027.

En días recientes, Delfina Pozos, secretaria general del comité estatal, declaró que la convocatoria se publicaría “en los próximos días”, aunque no precisó fecha. Sin embargo, existen versiones de que la nacional priista se ha reservado el respaldo a Pozos debido a la falta de resultados en la reestructuración interna, lo que ha ralentizado el proceso de sucesión.

Este periodo de interinato prolongado evidencia la delicada situación del PRI en Puebla en momento clave, donde la elección de la nueva dirigencia podría determinar el rumbo de la organización hacia los próximos comicios.