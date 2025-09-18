PRI pierde representación en cabildos de Cholula y Texmelucan

Con la renuncia de un número significativo de militantes y regidores de representación proporcional, el Partido Revolucionario Institucional perdió representatividad en los cabildos de San Andrés Cholula y San Martín Texmelucan. Los regidores José Luis Carranza Magallanes y Ana Isabel Munguía Zárate, ambos cercanos al exdirigente estatal Néstor Camarillo Medina, dejaron el partido para sumarse a Movimiento Ciudadano, aunque mantuvieron sus cargos en los respectivos ayuntamientos.

En tanto, este miércoles, Hiram Cabrera González, exdirigente de la Red de Jóvenes por México del PRI en Puebla, confirmó su renuncia al tricolor y su adhesión a Movimiento Ciudadano.

Este movimiento se formalizó el pasado 12 de septiembre, cuando Carranza Magallanes y Munguía Zárate asistieron a la presentación pública de quienes abandonaron el PRI para integrarse a Movimiento Ciudadano, evento encabezado por el coordinador de senadores de ese partido, Clemente Castañeda Hoeflich. Pese a su renuncia al tricolor, ambos permanecen como regidores, situación que marca un quiebre definitivo de la bancada priista en estos municipios.

En paralelo, a principios de semana se conoció la baja de Emmanuel Melchor Geminiano, quien se desempeñaba como secretario de Diversidad del PRI en Puebla, quién también se sumó a las filas de Movimiento Ciudadano.

A través de un comunicado de prensa, Hiram Cabrera, exdirigente de la Red de Jóvenes por México en Puebla, confirmó este miércoles su renuncia a su cargo y al tricolor. Acción en la que lo acompañan integrantes de este órgano partidista de municipios como Tehuacán, Tlatlauquitepec, Acajete, Amozoc, San Martín Texmelucan, Zacapoaxtla y Coronango, entre otros.

“Esta decisión nos da la oportunidad de un nuevo comienzo, manteniéndonos fieles a nuestros ideales de trabajo y la convicción de seguir trabajando por la juventud, de la mano del liderazgo y proyecto del senador Néstor Camarillo”, expone en su comunicado.

Al respecto, Delfina Pozos Vergara, secretaria general del PRI en Puebla, restó importancia a las deserciones. Sostuvo que, de las 120 renuncias recibidas, más de la mitad corresponden a simpatizantes que nunca militaron formalmente en el partido, y al menos 50 de las bajas serían familiares directos de Néstor Camarillo. Pozos Vergara acusó al exdirigente de buscar un impacto mediático al inflar la cifra a 300, y aseguró que la cifra real es considerablemente menor.

Asimismo, la secretaria general afirmó que el PRI, pese a perder cargos y militantes en San Andrés Cholula y San Martín Texmelucan, mantiene trabajos de base en ambos municipios. Insistió en que el partido buscará fortalecer su estructura local para evitar un impacto mayor de las renuncias recientes.