El PRI no está desfondado, es una fuerza política real con 300 mil votos en Puebla: Castro

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Puebla permanece como una fuerza política real y no se encuentra desfondado, aseguró Juan José Castro Justo, dirigente provisional del tricolor en el estado, al asumir su cargo tras la renuncia de Néstor Camarillo Medina. En conferencia de prensa este lunes, celebrada en la sede del Comité Directivo Municipal, Castro Justo destacó que el PRI cuenta con más de 300 mil votos, por lo que subrayó su compromiso de fortalecer a la organización de cara a las elecciones de 2027.

“Se deben fortalecer sus estructuras. Vamos a trabajar por la unidad del partido y cumplir con mayor vigor y energía nuestro rol como partido opositor”, aseguró, al precisar que la renuncia de Camarillo Medina obedece a intereses personales, por lo que negó que implique una desbandada al interior del partido. Sentenció que existen diversos liderazgos formales e informales que siguen construyendo al PRI estatal.

“Se fue Néstor Camarillo con algunos que le pudieran acompañar, pero esto no representa la fuerza del partido”, recalcó.

En su intervención, el dirigente interino reconoció la institucionalidad y lealtad de Delfina Pozos, quien dejó su posición como dirigente para contender en la elección interna del sucesor de Camarillo Medina. Rechazó que Pozos esté vetada por el líder nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, y destacó que cualquier militante tiene oportunidad de participar en los procesos internos.

“Hacia el interior del PRI hay fortaleza y gran unidad y compromiso. Trabajaremos para fortalecer las estructuras y nuestra postura de oposición. Delfina y cualquier otro militante tiene la oportunidad de participar”, reiteró.

Respecto al proceso interno para la elección de la nueva dirigencia estatal, Castro Justo comentó que aún no se define el método ni la fecha de los comicios.

Por su parte, Delfina Pozos afirmó que los rumores y especulaciones provienen de intereses ajenos al PRI, cuyo objetivo es dividir a los militantes. Enfatizó que “los verdaderos priistas seguimos aquí más firmes que nunca y seguir construyendo en unidad. Nuestro partido tiene una nueva oportunidad. Vamos a recorrer el estado. Hoy tenemos una oportunidad para reconstruir al partido”.

Pozos anunció que realizarán giras por el interior de Puebla, escuchando las voces de la militancia y trabajando sobre temas relevantes. Insistió en la importancia de mantener la unidad y la congruencia frente a las incongruencias de Morena.