Lunes, septiembre 1, 2025
NoticiasPolítica

El PRI no está desfondado, es una fuerza política real con 300 mil votos en Puebla: Castro

Castro Justo afirma que el PRI mantiene fuerza, unidad y 300 mil votos en Puebla, de cara a 2027 .
Castro Justo afirma que el PRI mantiene fuerza, unidad y 300 mil votos en Puebla, de cara a 2027. Foto: @Jorge_Meade
Efraín Núñez

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Puebla permanece como una fuerza política real y no se encuentra desfondado, aseguró Juan José Castro Justo, dirigente provisional del tricolor en  el estado, al asumir su cargo tras la renuncia de Néstor Camarillo Medina. En conferencia de prensa este lunes, celebrada en la sede del Comité Directivo Municipal, Castro Justo destacó que el PRI cuenta con más de 300 mil votos, por lo que subrayó su compromiso de fortalecer a la organización de cara a las elecciones de 2027.

“Se deben fortalecer sus estructuras. Vamos a trabajar por la unidad del partido y cumplir con mayor vigor y energía nuestro rol como partido opositor”, aseguró, al precisar que la renuncia de Camarillo Medina obedece a intereses personales, por lo que negó que implique una desbandada al interior del partido. Sentenció que existen diversos liderazgos formales e informales que siguen construyendo al PRI estatal.

“Se fue Néstor Camarillo con algunos que le pudieran acompañar, pero esto no representa la fuerza del partido”, recalcó.

En su intervención, el dirigente interino reconoció la institucionalidad y lealtad de Delfina Pozos, quien dejó su posición como dirigente para contender en la elección interna del sucesor de Camarillo Medina. Rechazó que Pozos esté vetada por el líder nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, y destacó que cualquier militante tiene oportunidad de participar en los procesos internos.

“Hacia el interior del PRI hay fortaleza y gran unidad y compromiso. Trabajaremos para fortalecer las estructuras y nuestra postura de oposición. Delfina y cualquier otro militante tiene la oportunidad de participar”, reiteró.

Respecto al proceso interno para la elección de la nueva dirigencia estatal, Castro Justo comentó que aún no se define el método ni la fecha de los comicios.

Por su parte, Delfina Pozos afirmó que los rumores y especulaciones provienen de intereses ajenos al PRI, cuyo objetivo es dividir a los militantes. Enfatizó que “los verdaderos priistas seguimos aquí más firmes que nunca y seguir construyendo en unidad. Nuestro partido tiene una nueva oportunidad. Vamos a recorrer el estado. Hoy tenemos una oportunidad para reconstruir al partido”.

Pozos anunció que realizarán giras por el interior de Puebla, escuchando las voces de la militancia y trabajando sobre temas relevantes. Insistió en la importancia de mantener la unidad y la congruencia frente a las incongruencias de Morena.

Temas

Más noticias

Nacional

Promete Sheibaum no traicionar la confianza del pueblo; “vamos bien y vamos a ir mejor”

La Jornada -
Ciudad de México. “Vamos bien y vamos a ir mejor”, sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como colofón de su mensaje por el primer...
Nacional

Política de seguridad “se decide soberanamente en México”, reafirma Sheinbaum en informe

La Jornada -
Ciudad de México. Para que “no haya ninguna duda: la política de construcción de la paz se decide soberanamente en México, nadie influye en...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Presidenta del Congreso local se reúne con juventudes de Morena

Efraín Núñez -
Este fin de semana Laura Artemisa García Chávez, presidenta del Congreso del estado, se reunió con las juventudes de Morena al asistir a la...

Persiste desacuerdo entre Morena y PAN en elección de Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

La Jornada -
Enrique Méndez y Georgina Saldierna Ciudad de México. El diálogo entre las bancadas de Morena y del Partido Acción Nacional no ha decantado en un acuerdo...

La reforma electoral deja atrás el viejo orden: Rosa I. Rodríguez

La Jornada -
La reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum es una “necesidad histórica para dejar atrás el viejo orden”, enfatizó la titular de la...

Más noticias

00:05:49

México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, afirma AMLO en mensaje de año nuevo

Efraín Núñez -
México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, sentenció el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mensaje de año nuevo a la nación. A...
00:01:22

Descarta consulado mexicano en NY que haya poblanos heridos en tiroteo del metro

Efraín Núñez
Jorge Islas, cónsul del gobierno mexicano en Nueva York, descartó que haya poblanos o mexicanos entre los 17 heridos durante la balacera registrada este...

Videos e imágenes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear cuentas, advierte especialista de la UAP

Efraín Núñez
Las imágenes, videos y memes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear los dispositivos, advirtió Bárbara Sánchez, catedrática de la Facultad...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025