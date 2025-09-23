A la puja por la dirigencia estatal del PRI se suma Teodomiro Ortega, líder de la CNC en Puebla

Teodomiro Ortega González, dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias y Campesinas en Puebla, ha manifestado su interés por contender por la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional, reveló Juan José Castro Justo, líder estatal del PRI. La posible participación de Ortega González diversifica el abanico de aspirantes para presidir el partido en la entidad, según las declaraciones hechas por Castro Justo. Además del dirigente campesino, han expresado su interés Delfina Pozos Vergara, actual secretaria general, y Lorenzo Rivera Nava, expresidente municipal de Chignahuapan, quienes poseen trayectoria en la vida política local.

Castro Justo desestimó la versión difundida por algunos medios en la que se sugería la designación de un dirigente externo por parte del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), y subrayó que el próximo líder estatal será originario de Puebla. El representante del CEN indicó que aún no hay fecha exacta para la emisión de la convocatoria formal, pero aseguró que ésta será difundida próximamente.

De acuerdo con información publicada por La Jornada de Oriente, el PRI en Puebla aún no ha lanzado la convocatoria para renovar la dirigencia estatal, aunque fuentes internas informaron que se emitirá después de la integración del Consejo Político Nacional, prevista para noviembre como parte de la reorganización tras la salida de militantes hacia Movimiento Ciudadano.