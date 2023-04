El PRI conformará la alianza opositora en 2024 y debe ser encabezada por el mejor posicionado: Saldaña

El PRI debe conformar de nueva cuenta la alianza opositora para 2024 en conjunto con el PAN y el PRD, sostuvo Lucero Saldaña Pérez, secretaria general del gobierno municipal.

En entrevista, la recién nombrada funcionaria municipal subrayó que ese es el mejor escenario para su partido y sus militantes.

Manifestó que el PRI debe entender que las coaliciones no son solamente electorales sino que están pensadas para gobernar en coalición.

“Mi llegada a la secretaría general del ayuntamiento capitalino es parte del cumplimiento de acuerdos en la conformación de la alianza de 2021”, acotó.

--

Contrario a lo que han señalado correligionarios suyos como el diputado local, Jorge Estefan Chidiac, Saldaña Pérez no está de acuerdo en que el tricolor lleve mano en la designación de candidato a gobernador si no que tendría que ser el “mejor perfil”, aunque no sea priista.

“Creo que para el próximo año habrá alianzas nacionales, estatales y municipales. Lo importante es buscar el mejor perfil para ganar”, expuso.

La también exdiputada federal sostuvo, no obstante, que en la determinación de candidaturas debe haber equilibrios, desde el punto de vista de la equidad de género y de cuotas de candidaturas para los partidos que participen en la alianza.

Descartó que el llamado del gobierno del estado a priistas para ocupar cargos sea una estrategia para dividir al PRI o hacerlo que en 2024 operen a favor de Morena, sino que más bien se trata de llamar a políticos connotados y con experiencia para ocupar puestos importantes.