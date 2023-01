El PAN no tiene garantizada la candidatura a gobernador en una coalición con el PRI: Estefan

El coordinador de la bancada del PRI en el Congreso del estado, Jorge Estefan Chidiac, aseguró que el PAN no tiene garantizada la candidatura a gobernador en una eventual coalición con el tricolor para los comicios de 2024, por lo que el PRI tiene posibilidades de encabezar ese frente electoral en Puebla.

En entrevista, explicó que las negociaciones dependerán de los Resultados que obtenga la alianza de oposición en la elección de este año que se celebrará en Coahuila y el Estado de México, razón por la cual no sólo se tomará en cuenta la votación registrada a nivel local, en la que Acción Nacional lleva ventaja.

Asimismo, recordó que los acuerdos los toman las dirigencias nacionales en “paquete” y esto provoca que las decisiones a las que se llegan en un estado impacten en otro.

En las negociaciones de este año, ilustró el legislador, el frente opositor acordó que el PRI encabece en Estado de México y Coahuila, a cambio de lo cual el PAN conducirá la elección del candidato a la presidencia en 2024, así como el proceso de selección de abanderados en la Ciudad de México ese mismo año.

“Los demás estados no entraron en esa negociación, así que sí hay la intención de hacer una coalición pero que quede claro que no ha sido negociado Puebla todavía y en caso de negociarse no está garantizado que ningún de los partidos encabece la gubernatura.

- Anuncio -

“En Puebla deseamos hacer una coalición, pero puede encabezarla el PRI”, enfatizó el representante popular, quien es cercano al presidente nacional del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas.