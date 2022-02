PREVENCIÓN DE LA SALUD, UN PENDIENTE

El incremento significativo de las muertes, entre 2010 y 2020 por cáncer de mama de mujeres radicadas en Puebla y en hombres por cáncer de próstata, revelan la falta de una política de prevención en materia de salud. Según los registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) aumentaron en 93.1 por ciento las defunciones por cáncer de mama en mujeres y en 68.3 por ciento los decesos de hombres por tumor maligno de próstata.

En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, hoy 4 de febrero, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo conmemora con el lema “Cerrar la brecha de atención”, lo que implica comprometerse a fortalecer las acciones destinadas a mejorar el acceso a una atención de calidad, incluido el tamizaje, la detección temprana, el tratamiento y los cuidados paliativos.

Lo anterior implica fortalecer los sistemas de salud, los cuales mostraron su precariedad con la emergencia sanitaria por el Covid, relegando por un tiempo, la atención de enfermedades como el cáncer.

- Anuncio -

Sin embargo los gobiernos, a través de sus Sistema de Salud, tienen otras tareas pendientes, asociadas a la prevención sabiendo ya los factores de riesgo, que implica trabajar con otras instituciones buscando contrarrestar esos factores; uno de ellos y de primerísima importancia es la ingesta alimentaria, producto de una alimentación basada en comida chatarra o con conservadores y químicos que afectan el organismo.

Los procesos de industrialización en materia alimentaria, producto de avances tecnológicos, asociados a la vida moderna, que se traducen en una diversidad de productos para los consumidores, que han ido modificando el patrón de consumo alimentario, lo que ha derivado en afectaciones a la salud y en la proliferación de enfermedades, entre ellas el cáncer.

Otro aspecto fundamental es la contaminación del ambiente, asociado no solo al congestionamiento automotriz de las grandes urbes, sino al desarrollo industrial que contamina el agua, no solo de lagos y ríos, sino de los acuíferos, situación que ha sido documentada, por ejemplo, en el caso del Atoyac y las afectaciones a la salud de la población de las comunidades aledañas al cauce que sufren el mayor impacto. Por ello, la prevención implica no solo conocer los factores de riesgo, sino intervenir en ellos para reducirlos.