Pretextos golpistas en México y Venezuela

En homenaje póstumo a Julia Salas Torres y Omar Jiménez Castro,

defensores del derecho social al agua.

Dos eventos formalmente inconexos aparecen sincronizados en México y Venezuela, como objeto de disputa entre sus gobiernos, la oposición política, y el gobierno de Estados Unidos (EU). El episodio de la “mágica” aparición en territorio estadunidense del histórico líder del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, y de Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de “El Chapo” Guzmán, el pasado 25 de julio, en el primero; y la elección presidencial del 28 del mismo mes, en el segundo. En ambos sucesos, la mano injerencista de EU está presente gracias a la adoración que la oposición en esos países, rinde al gobierno de este. No sólo es que la incapacidad política opositora busque cobijo en los brazos guerreristas de EU, campeón de los golpes de estado, sino que, bajo ese manto protector, la oposición permita la ejecución y sea partícipe de todo tipo de barbaridades que, en nombre de la democracia, se cometen contra los pueblos de sus propios países.

El caso mexicano exhibe dos ejemplos de intervención de EU en apoyo y complacencia de la oposición: el, sospechado por mucho tiempo, y finalmente puesto al descubierto, financiamiento que distintas agencias estadunidenses y la embajada, han venido dando a la agrupación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) que encabeza el activista Claudio X. González Guajardo, al mismo tiempo, líder moral y político de la oposición representada por los partidos PRI, PAN y PRD; y, el inaudito suceso de que dos capos de la delincuencia organizada lleguen a EU, sin mediar trámite diplomático judicial alguno, pasando por encima de todas las reglas del tránsito aéreo, para entregarse a la justicia, dejando como secuela el asesinato de un político sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda, virtual senador plurinominal electo, postulado por la coalición opositora. Frente a la exigencia diplomática de explicación de estos hechos, la ausencia de respuesta clara del gobierno del presidente Biden, los va envolviendo en un halo de misterio que no quieren -o no pueden- explicar el gobierno de EU, sus agencias, ni el embajador en México. (Piloto de “El Mayo” era mexicano; quiso huir y pidió ser deportado tras la captura del capo: Periodista (msn.com)).

A reserva de lo que resuelvan los jueces estadunidenses sobre esta forma anómala e ilegal de conducción al procedimiento penal de imputados, pues, jurídicamente debiera ordenarse la reposición del debido proceso para dar cauce a los trámites diplomáticos establecidos en el tratado binacional; el hecho de que los capos tengan la posibilidad abierta de poder entregarse, directamente, a las autoridades judiciales del vecino país, mueve a preguntar, ¿qué tipo y nivel de relación mantiene EU con los cárteles de la droga en México, que le permiten tener estos acuerdos directos con sus capos más representativos? ¿A cambio de qué? Estas organizaciones criminales han sido elevadas por muchos políticos de ese país, principalmente los republicanos, a la categoría de motivo suficiente para una intervención militar en suelo mexicano, a pesar de que <<Setenta por ciento de las armas que se utilizan en delitos violentos cometidos en México provienen de Estados Unidos, reconoció el embajador de ese país, Ken Salazar>>. (La Jornada, 05/12/2023, p. 7). Así, los cárteles aparecen, en realidad, como un pretexto ideado para el golpismo político latente en México. (México está petrificado ante cárteles, en dos minutos tiran al presidente, afirma Trump; insiste en atacarlos (msn.com)).

En Venezuela, la lideresa real de la oposición ha tenido un traspié discursivo en su arenga contra el fraude electoral: <<…el mundo sabe que arrasamos, el desafío es hacer que Maduro entienda que su mejor opción es aceptar los términos de una transición negociada, una salida con la que muchos países, muchos gobiernos están alineados>>. (María Corina Machado rechaza nuevas elecciones y ofrece actas para revisión en Venezuela (msn.com). Cuando lo que está en entredicho es, si el sistema electoral de ese país sufrió, o no, un hackeo para impedir su adecuado funcionamiento en el cómputo de la elección presidencial del pasado 28 de julio, las generalizaciones dejan de ser argumento para convertirse en propaganda: “el mundo sabe que arrasamos”, “transición negociada”, “muchos gobiernos están alineados”. Estas expresiones parten de un presupuesto de lógica formal que conduce a engaño (presupuesto idealizante), dando por cierto un hecho inexistente o, todavía no demostrado: el triunfo electoral de la oposición. Decir, bajo ese presupuesto, que hay muchos “gobiernos alineados”, no es algo novedoso ni extraordinario, pues, “alineado” significa que se ha tomado partido en un conflicto o disidencia, mas no que eso acredite tener la victoria electoral. Juan Guaidó, el autoproclamado, en 2019, llegó a contar con el respaldo de “más de cincuenta países”, sin siquiera haber participado en la elección.

Esa “lógica” es acompañada política y mediáticamente por otra, de la misma ralea: <<EU ofreció amnistía a Maduro para retirarse de la presidencia tras fraude electoral, según The Wall Street Journal>>. Aquí, los presupuestos lógicos que conducen a engaño son tres. En su orden, ofrecer amnistía, fraude electoral, y según WSJ. El primero, convierte al presidente Maduro en reo de algún procedimiento penal inexistente o no identificado; el segundo, sin evidencia da por cierto el fraude electoral; y, el tercero, dichas afirmaciones son hechas “según” el periódico estadunidense. En la nota puede observarse que la generalización sigue siendo el recurso retórico distintivo. Las expresiones “Estados Unidos ha ofrecido”, “La respuesta internacional no se ha hecho esperar”, “gobiernos de todo el mundo”, “Según fuentes familiarizadas con dichas negociaciones”, “señaló una persona involucrada en las conversaciones”. Es decir, la certeza de la información queda sacrificada por la propaganda.

El análisis político mínimo también se pierde en aras de conseguir eficacia en la propaganda: <<La oferta de amnistía no es nueva. En 2020, el gobierno estadounidense ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera al arresto de Maduro bajo la acusación de “inundar” a Estados Unidos con cocaína>>. La indicación del año 2020, es el dato que evidencia el sacrificio del análisis. Si desde ese año se ofreció tan cuantiosa recompensa por información que “condujera al arresto de Maduro”, implica, no sólo que tal información no existió o no llegó, sino que EU habría hecho ese ofrecimiento de amnistía cuando su protegido era Juan Guaidó. En efecto, la oferta no es nueva.

Otro método propagandístico se exhibe en la corrupción del manejo de la información: <<Según reportes de la oposición venezolana, Edmundo González Urrutia ganó con una abrumadora mayoría, obteniendo casi el 67% de los votos>>, <<No obstante, Maduro se proclamó vencedor la misma noche de las elecciones sin presentar las actas electorales, lo que desató una ola de protestas en todo el país>>. El gran ninguneado, aquí, resulta ser el organismo oficial electoral de Venezuela, el Consejo Nacional Electoral (CNE); esta corrupción informativa lo hace de lado, en planos de menor importancia o, peor aún, en la intrascendencia, frente al odio que se dirige hacia “el dictador Maduro”. (Venezuela: EU ofreció amnistía a Maduro para retirarse de la presidencia tras fraude electoral, según The Wall Street Journal (msn.com). Siendo el venezolano un sistema de votación electrónico, cuyos resultados son de conocimiento inmediato en las terminales que posee cada uno de los partidos políticos y sus candidatos contendientes, existe hasta ahora consenso de que podría tener fallas, únicamente, a causa de un hackeo; es decir, por un ataque cibernético o pirateo informático.

Cuando la acusación de fraude electoral se centra en que el CNE y el gobierno no han dado a conocer la totalidad de los resultados electorales, falta conocer la opinión sobre la jornada electoral que tuvieron los miles de observadores internacionales que acudieron a presenciarla in situ y que, sin embargo, nada se dice de ellos. Ahora bien, la confesada existencia de una ciberguerra desatada contra el gobierno venezolano, ¿tampoco es elemento suficiente para dar crédito a que el sistema electoral fue hackeado? La oposición cuenta con el abierto apoyo y patrocinio del gobierno de EU y el megamillonario Elon Musk; tiene también, a su favor, una ciberguerra desatada contra el gobierno basada en 30 millones de ataques por minuto, cuyos autores señalan: <<En varias cuentas de X, los colectivos de Anonymous, Cyber Hunters y GhostSec, han asegurado que continuarán burlando la ciberseguridad del gobierno “como lo hemos hecho hasta ahora”>>. ¿Cuándo empezaron? ¿Musk nada tiene que ver con ese tipo de ataques? <<Los hackers han derribado sitios de gran importancia para el gobierno venezolano, como el de la Presidencia de la República, el Centro Nacional Electoral, Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA), el Tribunal Supremo de Justicia, el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores y el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT). (Ciberguerra contra Maduro: 30 millones de ataques por minuto y Cyber Hunters no baja la guardia (msn.com)). O sea, por un lado, hackean el sistema con la ciberguerra y, por otro, al mismo tiempo, exigen la publicación y entrega de resultados electorales. ¡Vaya inmoralidad!

La amenaza de Elon Musk <<¡Derrocaremos a quién queramos!>>, en este caso, no es una bravata como la de retar a golpes a Vladimir Putin para resolver la guerra de Ucrania. Venezuela será siempre un bocado apetitoso para la oligarquía de EU, porque las actuales guerras en Europa y Medio Oriente, hacen vislumbrar un escenario de tercera Guerra Mundial, en el que los países que hacen del armamentismo y la guerra de saqueo un productivo negocio basado en el exterminio de seres humanos, ambicionan obtener el control y dominio del petróleo cuyas mayores reservas probadas, en el mundo, se encuentran precisamente ahí. Si en México, el pretexto para el golpismo son los cárteles del narcotráfico; en Venezuela, la invención del fraude electoral es el pretexto para intentar, por enésima vez, el derrocamiento de Nicolás Maduro. A fin de cuenta la oposición venezolana, EU, y Elon Musk no ambicionan tener legitimidad política; sólo buscan tener el petróleo y el litio. ¿Dos golpes de estado en ciernes? ¿Con Trump o con Kamala? El tiempo dirá si quien llegue a la presidencia de EU, los avala.

Heroica Puebla de Zaragoza, a 19 de agosto de 2024.

JOSÉ SAMUEL PORRAS RUGERIO