Domingo, septiembre 21, 2025
Obra Comunitaria y Cablebús, prioridad en el proyecto de presupuesto para 2026: Finanzas

La secretaria de Planeación y Finanzas, Josefina Morales Guerrero, durante entrevista sobre el presupuesto 2026.
La secretaria de Planeación y Finanzas, Josefina Morales Guerrero, durante entrevista sobre el presupuesto 2026. Foto: Es Imagen
Yadira Llaven Anzures

El Cablebús y el Programa de Obra Comunitaria, que en 2026 tendrá una bolsa de 2 mil millones de pesos, son prioridad en la elaboración del Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2026, con una proyección inicial de 130 mil millones de pesos para Puebla, afirmó la secretaria de Planeación y Finanzas, Josefina Morales Guerrero.

Además, informó que a más tardar el 15 de noviembre el proyecto será enviado al Congreso del Estado para su análisis.

En entrevista, la funcionaria recordó que el pasado 8 de septiembre se presentó el Proyecto de Egresos Federal, por lo que ahora la administración estatal se encuentra en la fase de análisis y proyección de ingresos.

Recalcó que el presupuesto para 2026 representa un incremento de 4 mil millones de pesos en comparación con el del año en curso, que fue de 126 mil millones; sin embargo, explicó que dicho aumento equivale a la inflación anual.

“Tenemos una proyección de 130 mil millones de pesos. Estamos en esa revisión”, declaró.

De los 130 mil millones de pesos, expuso que alrededor de 57 por ciento proviene de ingresos propios del estado de Puebla y el Fondo General de Participaciones, mientras 43 por ciento forma parte de las aportaciones de la Federación, correspondiente al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun).

En 2024, el gobierno del estado ejerció un presupuesto de 121 mil 469 millones de pesos, mientras en 2023 fue de 119 mil 199 millones de pesos.

Proyectos Estratégicos

Al ser cuestionada sobre las obras o programas que tendrán prioridad en el nuevo presupuesto, la secretaria destacó dos iniciativas clave.

En primer lugar, mencionó el Programa de Obra Comunitaria, calificado como “proyecto importante de esta administración”, que se mantendrá con la entrega directa de recursos a las comunidades para la realización de obras locales.

En segundo término agregó el proyecto del Cablebús, como otro de los “proyectos fuertes” que impulsará el gobierno.

“Estamos con el gobernador también revisando ya la cartera de proyectos”, refirió, tras comentar que se encuentran en una “etapa de revisión” para definir los detalles finales.

El gobierno tiene como fecha límite el 15 de noviembre para presentar ante el Congreso del Estado las propuestas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para su análisis y posterior aprobación.

Por lo tanto, recordó que el proyecto se tendrá que presentar, de acuerdo con la ley, el 15 de noviembre, tanto el Presupuesto de Ingresos como de Egresos, “y en eso estamos trabajando”.

Finalmente, Josefina Morales Guerrero confió que el gobierno federal no considere menos recursos para Puebla, pues tendrían que hacer modificaciones que repercutirían en algunos sectores.

En ese sentido, aclaró que habrá una reasignación en los recursos de salud, pues la Federación será quien realice la administración debido a la incorporación de Puebla al programa del IMSS-Bienestar.

