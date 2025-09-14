Domingo, septiembre 14, 2025
Prevén para Puebla capital 7 mil 470 millones de pesos de presupuesto en 2026

Patricia Méndez

El presupuesto con el que contará el municipio de Puebla en 2026 alcanzará 7 mil 470 millones de pesos, cifra que representa un incremento de 2 por ciento respecto de 2025, según estimaciones del tesorero Héctor González Cobián.

Las áreas a las que se dará prioridad, de acuerdo con las instrucciones del alcalde José Chedraui Budib, serán seguridad pública y bacheo. El funcionario municipal subrayó que este enfoque no significará recortes para otros rubros de la administración capitalina.

“Llevamos un par de semanas trabajando en la estimación de la Ley de Ingresos; primero determinamos los recursos disponibles y ya tenemos un monto: 7 mil 470 millones de pesos, casi 2 por ciento más que el año pasado. No es mucho, y se espera un año complicado en términos económicos”, comentó el tesorero.

El presupuesto aprobado en 2025 fue de 7 mil 335 millones 743 mil 559 pesos y rigió el último año de la administración municipal encabezada por Adán Domínguez Sánchez, quien sustituyó a Eduardo Rivera Pérez. Este último solicitó licencia definitiva en diciembre de 2024 para contender por la gubernatura, elección en la que resultó derrotado.

González Cobián señaló que el hecho de que la actual administración elabore las leyes de ingresos y egresos del próximo año otorga mayor margen de acción para cumplir los compromisos asumidos por Chedraui Budib.

“Las áreas que se reajustarán, a diferencia del año pasado, ya cuentan con mayor maniobra; el ejercicio consiste en definir el mínimo operativo de cada dependencia y calcular el costo de sus programas”, explicó el tesorero municipal.

En repetidas ocasiones, el presidente municipal ha señalado que la prioridad de su gestión será la seguridad pública y el bacheo. La semana pasada afirmó que no habrá obras suntuosas ni grandes durante los dos años restantes de su gobierno, pero sí acciones que contribuyan a mejorar la vida cotidiana de los ciudadanos.

Las tarifas de impuestos, derechos y aprovechamientos, incluidos el predial y las multas de tránsito, se actualizarán entre 3 y 4 por ciento, señaló González Cobián, quien precisó que este ajuste también contempla el cobro por parquímetros.

