Presupuesto estatal podría alcanzar 132 mil mdp en 2026: Carvajal

El presupuesto estatal de Puebla para 2026 podría arribar a los 132 mil millones de pesos, estimó el diputado federal por Morena, Alejandro Carvajal Hidalgo, tras analizar el paquete fiscal recibido el 8 de septiembre en la Cámara baja.

Este monto representaría un aumento de 5 por ciento respecto al presupuesto de este año, compuesto en 85 por ciento por recursos provenientes de la federación y en 15 por ciento por ingresos propios de la entidad.

Carvajal Hidalgo sostuvo que, de acuerdo con la propuesta revisada, el estado recibirá otra partida de los 3 mil millones de pesos asignados durante todo el sexenio de Claudia Sheinbaum Pardo para el rescate del río Atoyac, como parte del denominado Plan Hídrico.

El legislador destacó que este incremento permitirá avanzar en proyectos estratégicos, aunque puntualizó que la federación priorizó este año la construcción de trenes, sin contemplar aún el proyecto Puebla-México.

Fortalecimiento energético en Los Humeros

La iniciativa más relevante para la entidad será el fortalecimiento de la producción de electricidad en Los Humeros, detalló el diputado, mientras recordó que durante 2025 Puebla recibió 113 mil millones de pesos de gasto federalizado mediante participaciones, aportaciones, convenios y fondos derivados de la colaboración fiscal. Para 2026, esa cifra aumentaría en proporción similar al presupuesto total.

Respecto al paquete fiscal federal que prevé ingresos superiores a 10 billones de pesos para México, Carvajal indicó que se contempla un incremento de 100 por ciento al tabaco, 8 por ciento a los videojuegos violentos y entre 30 y 50 por ciento a las apuestas, además de una cuota superior a tres pesos por litro en refrescos.

El diputado avaló esta política fiscal al señalar que fortalecerá la recaudación y contribuirá en la prevención de enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes y la hipertensión, por el impacto que tienen productos como el tabaco y las bebidas azucaradas.

En conclusión, el presupuesto estatal de Puebla crecería en 2026 debido a una mayor aportación federal, con prioridad en el rescate ambiental y nuevos esquemas fiscales que buscan fortalecer los ingresos y la salud pública mediante gravámenes a productos considerados de riesgo sanitario.