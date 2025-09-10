Miércoles, septiembre 10, 2025
NoticiasPolítica

Presupuesto estatal podría alcanzar 132 mil mdp en 2026: Carvajal

El diputado federal Alejandro Carvajal Hidalgo durante sesión en San Lázaro donde analizó el paquete fiscal 2026.
El diputado federal Alejandro Carvajal Hidalgo durante sesión en San Lázaro donde analizó el paquete fiscal 2026.
Efraín Núñez

El presupuesto estatal de Puebla para 2026 podría arribar a los 132 mil millones de pesos, estimó el diputado federal por MorenaAlejandro Carvajal Hidalgo, tras analizar el paquete fiscal recibido el 8 de septiembre en la Cámara baja.

Este monto representaría un aumento de 5 por ciento respecto al presupuesto de este año, compuesto en 85 por ciento por recursos provenientes de la federación y en 15 por ciento por ingresos propios de la entidad.

Carvajal Hidalgo sostuvo que, de acuerdo con la propuesta revisada, el estado recibirá otra partida de los 3 mil millones de pesos asignados durante todo el sexenio de Claudia Sheinbaum Pardo para el rescate del río Atoyac, como parte del denominado Plan Hídrico.

El legislador destacó que este incremento permitirá avanzar en proyectos estratégicos, aunque puntualizó que la federación priorizó este año la construcción de trenes, sin contemplar aún el proyecto Puebla-México.

Fortalecimiento energético en Los Humeros

La iniciativa más relevante para la entidad será el fortalecimiento de la producción de electricidad en Los Humeros, detalló el diputado, mientras recordó que durante 2025 Puebla recibió 113 mil millones de pesos de gasto federalizado mediante participaciones, aportaciones, convenios y fondos derivados de la colaboración fiscal. Para 2026, esa cifra aumentaría en proporción similar al presupuesto total.

Respecto al paquete fiscal federal que prevé ingresos superiores a 10 billones de pesos para México, Carvajal indicó que se contempla un incremento de 100 por ciento al tabaco, 8 por ciento a los videojuegos violentos y entre 30 y 50 por ciento a las apuestas, además de una cuota superior a tres pesos por litro en refrescos.

El diputado avaló esta política fiscal al señalar que fortalecerá la recaudación y contribuirá en la prevención de enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes y la hipertensión, por el impacto que tienen productos como el tabaco y las bebidas azucaradas.

En conclusión, el presupuesto estatal de Puebla crecería en 2026 debido a una mayor aportación federal, con prioridad en el rescate ambiental y nuevos esquemas fiscales que buscan fortalecer los ingresos y la salud pública mediante gravámenes a productos considerados de riesgo sanitario.

Temas

Más noticias

Internacional

“Provocación a gran escala”, incursión de drones rusos, afirma Polonia

La Jornada -
Varsovia. Polonia y sus aliados denunciaron este miércoles como una "provocación sin precedentes" la incursión de drones rusos en su espacio aéreo, que obligó...
Internacional

Tel Aviv ordena la evacuación total de la ciudad de Gaza

La Jornada -
El Cairo. El ejército israelí ordenó ayer por primera vez una evacuación completa de la ciudad de Gaza, previo a su gran ofensiva terrestre,...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:01:41

La actual legislatura la más productiva de la historia, aprobó 127 proyectos: Artemisa García

Efraín Núñez -
La actual legislatura local de Puebla ha dictaminado mil 127 productos legislativos en solo un año, posicionándose como la más productiva de la historia...
00:01:54

Hace falta una oposición crítica y responsable del PAN hacia el gobierno estatal: Rivera

Efraín Núñez -
Eduardo Rivera Pérez, exalcalde de Puebla, urgió a Mario Riestra Piña, dirigente estatal del PAN, a asumir una postura pública más crítica y responsable...

Abdala difunde en redes sociales su imagen junto con sus acciones como delegado de programas federales

Efraín Núñez -
Rodrigo Abdala Dartigues, delegado de programas federales en Puebla y exdiputado federal, ha intensificado la difusión de su imagen y acciones gubernamentales en redes...

Más noticias

00:05:49

México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, afirma AMLO en mensaje de año nuevo

Efraín Núñez -
México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, sentenció el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mensaje de año nuevo a la nación. A...
00:01:22

Descarta consulado mexicano en NY que haya poblanos heridos en tiroteo del metro

Efraín Núñez
Jorge Islas, cónsul del gobierno mexicano en Nueva York, descartó que haya poblanos o mexicanos entre los 17 heridos durante la balacera registrada este...

Videos e imágenes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear cuentas, advierte especialista de la UAP

Efraín Núñez
Las imágenes, videos y memes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear los dispositivos, advirtió Bárbara Sánchez, catedrática de la Facultad...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025