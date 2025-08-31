Se va en pavimentos y mantenimiento de calles, la mitad del presupuesto para obra del municipio de Puebla

Las obras que tienen que ver con pavimentos, mantenimiento y conservación de vialidades en el municipio capitalino de Puebla, absorbieron 218.2 millones de pesos que representan la mitad del presupuesto que la administración municipal destinó en el transcurso de 2025 para infraestructura pública, el cual asciende a 452.7 millones.

La construcción de espacios públicos, como los parques o su mantenimiento, es el segundo rubro con el mayor monto, al sumar 84.6 millones de pesos, seguido por el bacheo, al que en el transcurso del año se le han destinado 59.4 millones, de acuerdo con datos oficiales de la administración municipal.

La edificación de los espacios educativos destaca enseguida, con 53.9 millones de pesos, así como la infraestructura urbana, con 36.3 millones.

El listado de calles intervenidas comprende la 16 de septiembre, 27 Sur, Campo de Tiro, 31 Sur, 8 Sur, la lateral del bulevar Hermanos Serdán, Avenida de Los Mártires y Avenida Los Educadores. La administración municipal adjudicó más de 24 millones de pesos a contratos de mantenimiento que incluyen calles, camellones, parques y jardines.

En las obras de recuperación de espacios públicos destaca el rediseño del cruce peatonal de la avenida 31 Poniente y la calle 13 Sur, así como la construcción de un reductor de velocidad sobre la calle 15 de Mayo.

El bacheo, tercer concepto prioritario para el municipio que encabeza José Chedraui Budib, suma 59.4 millones en lo que va del año y podría rebasar los 100 millones antes de concluir 2025. La Comuna organizó cuadrillas especializadas para tapar hoyos en las 17 juntas auxiliares y colonias como Adolfo López Mateos, Valle Dorado, Central de Abasto, Bugambilias y El Cerrito, además de Constitución Mexicana, San Manuel y Las Ánimas.

El mantenimiento y construcción de espacios educativos ocupa el siguiente segmento, con énfasis en la edificación de un bachillerato tecnológico ubicado en Ciudad Universitaria 2, en San Pedro Zacachimalpa, con inversión superior a 54 millones de pesos.

El fondo presupuestal más bajo corresponde a infraestructura urbana, donde el ayuntamiento ejerce recursos en instalación y mantenimiento de lámparas, bancas y mobiliario urbano, en concordancia con la planeación anual de obra pública y necesidades de las colonias.