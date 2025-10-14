Martes, octubre 14, 2025
NoticiasEstado

Presupuesto para 2026 tendrá como prioridad atender daños en la Sierra Norte: García

Congreso de Puebla priorizará el Presupuesto 2026 para reparar los daños en la Sierra Norte.
Congreso de Puebla priorizará el Presupuesto 2026 para reparar los daños en la Sierra Norte.
Efraín Núñez

El Congreso del Estado de Puebla destinará el Presupuesto de Egresos 2026 a la atención de los daños provocados por el disturbio tropical en la Sierra Norte, anunció Laura Artemisa García Chávez, presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Poder Legislativo. La legisladora de Morena precisó que se buscará reorientar recursos para atender la emergencia y reconstruir infraestructura básica.

García Chávez explicó que el presupuesto estatal, elaborado por la Secretaría de Finanzas, podría modificarse para canalizar recursos a la rehabilitación de carreteras, escuelas e infraestructura pública dañadas en los municipios serranos. “La contingencia obliga a atender de inmediato las necesidades de la Sierra Norte; en la discusión del paquete fiscal se garantizará que los fondos lleguen lo más pronto posible a los damnificados”, afirmó.

Agregó que el Congreso vigilará la correcta aplicación de los recursos, en coordinación con la Auditoría Superior del Estado, a fin de asegurar que los apoyos se utilicen conforme a los fines presupuestales y sin desvíos administrativos.

Asimismo, los 41 diputados locales acordaron donar una parte de su dieta mensual para apoyar a las familias afectadas, aunque sin precisar el monto. El sueldo bruto mensual de un legislador supera los 60 mil pesos, cifra que alcanza más de 100 mil pesos con compensaciones y apoyos parlamentarios.

La presidenta del Congreso señaló que se abrió un centro de acopio para enviar víveres y suministros a municipios de cinco distritos locales. Los representantes responsables serán Guadalupe Vargas (distrito 1), Miguel Márquez Ríos (2 de Huauchinango), Floricel González Méndez (6 de Teziutlán), Esther Martínez Romano (4 de Zacapoaxtla) y Rosalío Zanatta Vidaurri (26 de Ajalpan).

García Chávez indicó que realizó recorridos en Tlatlauquitepec y Nauzontla, donde entregó despensas y cobijas a familias damnificadas como parte del apoyo inmediato, mientras se definen los ajustes al presupuesto 2026.

Temas

Más noticias

Nacional

Controlaban 30 agentes aduanales el ‘huachicol’ fiscal, afirman en el Senado

La Jornada -
Funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la Agencia Nacional de Aduanas de...
Nacional

Brindarán 471 brigadas atención médica en 5 estados ante incomunicación por deslaves

La Jornada -
Ciudad de México. Ante la incomunicación que han provocado los deslaves en los cinco estados afectados por las recientes lluvias, el sector salud estableció...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Encuentran cadáver en el río San Marcos en Jalpan; podría ser una víctima de los deslaves en la Sierra Norte

Isaí Pérez Guarneros -
Habitantes del municipio de Jalpan que realizaban labores de limpieza tras el desbordamiento del río San Marcos, ocurrido a causa del disturbio tropical que...

Siguen incomunicados Tlaxco, Pahuatlán y Tlacuilotepec; la ayuda está llegando vía aérea: Armenta

Yadira Llaven Anzures -
Los municipios de Tlaxco, Pahuatlán y Tlacuilotepec, ubicados en la Sierra Norte de Puebla, permanecen incomunicados debido a las afectaciones provocadas por las recientes lluvias torrenciales,...

Continúan 77 comunidades incomunicadas y 19 puentes afectados por lluvias en Puebla: SICT

Yadira Llaven Anzures -
El estado de Puebla enfrenta una compleja situación vial tras las intensas lluvias, que han provocado un total de 33 incidentes en la infraestructura...

Más noticias

00:05:49

México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, afirma AMLO en mensaje de año nuevo

Efraín Núñez -
México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, sentenció el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mensaje de año nuevo a la nación. A...
00:01:22

Descarta consulado mexicano en NY que haya poblanos heridos en tiroteo del metro

Efraín Núñez
Jorge Islas, cónsul del gobierno mexicano en Nueva York, descartó que haya poblanos o mexicanos entre los 17 heridos durante la balacera registrada este...

Videos e imágenes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear cuentas, advierte especialista de la UAP

Efraín Núñez
Las imágenes, videos y memes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear los dispositivos, advirtió Bárbara Sánchez, catedrática de la Facultad...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025