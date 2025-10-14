Presupuesto para 2026 tendrá como prioridad atender daños en la Sierra Norte: García

El Congreso del Estado de Puebla destinará el Presupuesto de Egresos 2026 a la atención de los daños provocados por el disturbio tropical en la Sierra Norte, anunció Laura Artemisa García Chávez, presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Poder Legislativo. La legisladora de Morena precisó que se buscará reorientar recursos para atender la emergencia y reconstruir infraestructura básica.

García Chávez explicó que el presupuesto estatal, elaborado por la Secretaría de Finanzas, podría modificarse para canalizar recursos a la rehabilitación de carreteras, escuelas e infraestructura pública dañadas en los municipios serranos. “La contingencia obliga a atender de inmediato las necesidades de la Sierra Norte; en la discusión del paquete fiscal se garantizará que los fondos lleguen lo más pronto posible a los damnificados”, afirmó.

Agregó que el Congreso vigilará la correcta aplicación de los recursos, en coordinación con la Auditoría Superior del Estado, a fin de asegurar que los apoyos se utilicen conforme a los fines presupuestales y sin desvíos administrativos.

Asimismo, los 41 diputados locales acordaron donar una parte de su dieta mensual para apoyar a las familias afectadas, aunque sin precisar el monto. El sueldo bruto mensual de un legislador supera los 60 mil pesos, cifra que alcanza más de 100 mil pesos con compensaciones y apoyos parlamentarios.

La presidenta del Congreso señaló que se abrió un centro de acopio para enviar víveres y suministros a municipios de cinco distritos locales. Los representantes responsables serán Guadalupe Vargas (distrito 1), Miguel Márquez Ríos (2 de Huauchinango), Floricel González Méndez (6 de Teziutlán), Esther Martínez Romano (4 de Zacapoaxtla) y Rosalío Zanatta Vidaurri (26 de Ajalpan).

García Chávez indicó que realizó recorridos en Tlatlauquitepec y Nauzontla, donde entregó despensas y cobijas a familias damnificadas como parte del apoyo inmediato, mientras se definen los ajustes al presupuesto 2026.