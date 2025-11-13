Combate a la pobreza y reforzar la seguridad, prioridad del presupuesto 2026 por 131 mil mdp: Armenta

La prioridad para el próximo ejercicio fiscal será el combate a la pobreza, la marginación y el refuerzo a la seguridad pública en el estado, subrayó el gobernador Alejandro Armenta Mier, al entregar este jueves las propuestas de presupuestos de ingresos y egresos ante el pleno del Congreso del estado por un monto de 131 mil 365.8 millones de pesos.

El titular del Poder Ejecutivo afirmó que para el próximo año se invertirán mil 500 millones de pesos al programa de Obra Comunitaria, diseñado por su administración para atender los temas de pobreza. El mandatario aseguró que la inversión busca transitar de la atención de la marginación al combate de la pobreza de manera más eficaz.

El titular del Ejecutivo anunció también que para 2026 no se prevé la creación de nuevos impuestos. Las cuotas y tarifas de servicios estatales serán actualizadas conforme a un factor de 4 por ciento respecto al año anterior.

Lee: Puebla cierra Presupuesto 2026 sin nuevos impuestos; proyectan ingresos por 131 mil mdp: Finanzas

La propuesta de egresos prevé una inversión social de 71 mil 426 millones de pesos al desarrollo social, entre los rubros de educación, salud, atención a la población y medio ambiente. La seguridad pública contará con 21 mil millones de pesos, mientras que el desarrollo económico dispondrá de 8 mil millones de pesos para proyectos estratégicos en la entidad.

Armenta remarcó que el presupuesto 2026 está diseñado bajo un “sentido humano” y con un enfoque prioritario en el fortalecimiento municipal, destinando recursos puntuales a sectores sociales y de infraestructura local, además de impulsar la educación, el deporte y el arte.

El gobernador sostuvo que la inversión en justicia y seguridad resulta fundamental en el paquete económico, así como una política estatal de puertas abiertas a la inversión productiva. Anunció una política de diálogo con el sector empresarial para estimular el empleo y la transferencia de tecnología, señalando que su administración favorecerá la llegada de capital hacia Puebla.

Josefina Morales Guerrero, secretaria de Finanzas y Planeación, apuntó que la iniciativa de Ley de Ingresos contempla una exención total del Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal (ISN) para empresas que contraten a personas con discapacidad, mayores de 60 años o en su primer empleo, reforzando los incentivos al desarrollo laboral incluyente.

Consulta:Presupuesto para 2026 tendrá como prioridad atender daños en la Sierra Norte: García