Presunto desfalco genera movilización contra tesorera del Comité de Padres de escuela en Tehuacán

Tehuacán. – Indignados por el supuesto desfalco cometido por la tesorera del Comité de Padres de Familia de la primaria Fuertes de Loreto, ubicada en la colonia México de esta ciudad, mas de 300 tutores se reunieron la noche de ayer, miércoles, para ir a la casa de la mujer señalada a exigir la devolución del dinero, al no localizarla el comité y el director de la escuela iniciaron una denuncia penal contra la señalada de ese hecho.

Fue durante una asamblea general de padres de familia, donde el comité informó que se detectó un faltante considerable en la cuenta bancaria, haciendo saber que el manejo del dinero estaba en manos de la tesorera quien no se presentó a esa reunión.

La molestia de los asistentes a la reunión fue subiendo de tono hasta que decidieron ir a la casa de la tesorera, ubicada en el fraccionamiento Real de las Flores, a exigirle la devolución del dinero, que a decir de los padres de familia podría superar los 400 mil pesos.

Según señalaron la primaria tiene más de 700 alumnos y de segundo a sexto grado la cuota de inscripción fue de 750 pesos, mientras que los estudiantes de nuevo ingreso aportaron 900.

Ante la movilización de los padres, la Policía Municipal y otras corporaciones de seguridad llegaron al fraccionamiento para evitar algún hecho de violencia debido a la molestia de los afectados. En el domicilio se les informó que la persona no se encontraba en ese momento porque se había trasladado a la Casa de Justicia, sede de la Fiscalía General del Estado (FGE).

La presidenta del comité y el director de la institución dialogaron con el esposo de la tesorera y finalmente informaron a los padres de familia la necesidad de retirarse del lugar para proceder penalmente.

Mientras tanto las corporaciones de seguridad pública comenzaron a preparar el protocolo de linchamiento, ante el riesgo de que la situación se saliera de control, pero finalmente los inconformes accedieron a que se siguieran los lineamientos legales para reclamar el recurso faltante.

Quien preside el comité destacó que la intención de la asamblea era dar oportunidad a la tesorera de devolver el dinero en partes, pero al no localizarla se decidió iniciar con la demanda penal, ya que se trata de una suma importante aportada por los padres de familia para solventar gastos de la institución.