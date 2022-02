Presionan a trabajadores para que no salgan del STPRM, les dicen que perderán sus derechos

Jorge Enrique Zárate Castillo, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Petróleos Mexicanos, Empresas Subsidiarias y Filiales (SNEPE-PM-SF) señaló que ha habido campañas para infundir temor entre los empleados de Pemex para que no se unan a las filas de esta organización sindical porque supuestamente perderían sus derechos.

Así lo indicó en conferencia de prensa ofrecida este día en la ciudad de Puebla, en la cual comentó que a la fecha suman 2 mil agremiados, la mayoría de Campeche, Veracruz, Oaxaca y Guanajuato.

No obstante, dijo que por momentos se han hecho correr versiones de que quienes salgan del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana tendrán afectaciones.

“Hubo una campaña, que perdían derechos contractuales, que perdían escalafón y no es cierto. Garantizamos, yo soy un trabajador activo igual que los compañeros y compañeras y hasta ahorita no hemos perdido ningún derecho contractual, nos atiende la empresa con el beneficio, inclusive hemos tramitado en este proceso, a través de la cláusula 375 de la Ley Federal de Trabajo y no se nos niega ningún derecho ni hemos perdido ninguna prestación”, aseveró.