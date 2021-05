Presentó denuncia el gobierno de Puebla vs presidente del comisariado de Tlahuapan: Barbosa

El gobierno de Puebla presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República y su homóloga estatal contra el comisario ejidal de Santa Rita Tlahuapan por el fraude que ha cometido a sus representados, quienes suelen cerrar las autopista México-Puebla, informó el mandatario estatal Luis Miguel Barbosa Huerta.

En la rueda de medios que brindó este jueves, el titular del Poder Ejecutivo abordó el asunto, luego de que en la conferencia mañanera un periodista lo llevó ante el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Barbosa Huerta expresó: “El fondo de esto es que como indemnización de los terrenos por donde se construyó la autopista México-Puebla (…) los ejidatarios de Santa Rita Tlahuapan, a través de su presidente del comisariado ejidal, recibieron más de 160 millones de pesos. ¿Y qué hizo el presidente del comisariado ejidal?, los depositó en su cuenta bancaria privada y desde hace años se ha negado a repartirlos entre los ejidatarios del núcleo agrario, eso es lo que pasó, entonces se ha mantenido un reclamo permanente, no contra el gobierno del estado, no contra el gobierno federal, en contra del presidente del comisariado ejidal que se quedó con 167 millones de pesos”.

- Anuncio -

En ese sentido, el mandatario poblano expresó que los afectados “nunca han venido a verme, nunca, nunca me han buscado aquí en casa Aguayo o han pedido una cita para verme, es mentira eso, es mentira. Yo nunca he recibido a ese señor periodista que tiene todo mi respeto, más allá de cualquier cosa, para hablar de ese tema nunca, nunca”.

En seguida, reveló: “Nosotros presentamos como gobierno del estado una denuncia en contra del presidente del comisariado ejidal ante la Fiscalía General del Estado y ante la Fiscalía General de la República, para encarcelar, procesar al presidente del Comisariado Ejidal y de eso tiene copia todo el Comisariado Ejidal, todos los integrantes del núcleo agrario. Cada vez que ha habido expresiones de protesta y cierre de carreteras han ido las gentes de (la Secretaría de) Gobernación, quien se ha ocupado es la Subsecretaría de Gobernación del estado y entonces es lo que hay”.

Remató: “Claro que yo soy de San Sebastián Zinacatepec, un pueblo campesino, un pueblo de enorme pobreza, es productor agrícola también, y me siento muy orgulloso de mi origen y el licenciado López Obrador lo sabe, lo sabe y es de las cosas que a él y a mí nos une en cuanto a visión de país, visión de sociedad, visión de estado de cosas, eso es lo que hay en este asunto. Entonces, ni siquiera estamos vinculados nosotros, toda esta información ya está en la Ciudad de México perfectamente clara. En todo caso, que la Fiscalía General de la República agilice la judicialización, el procesamiento del presidente de este Comisariado Ejidal que defraudó a los ejidatarios nosotros vamos a estar pendientes de eso, no nos deslindamos, nosotros presentamos la denuncia desde la Consejería Jurídica del estado presentamos la denuncia nosotros, gobierno del estado, entonces queda bien clarito así, y claro, agradezco las palabras del presidente de tenerme confianza, yo no le voy a fallar en los temas fundamentales, las líneas electorales de su política, de su gobierno: honestidad, aplicación de la ley, combate a la corrupción, combate a la pobreza, no le voy a fallar, yo nunca le fallare Andrés Manuel López Obrador”.