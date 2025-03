Presentarán Mujeres, mundos y relatos, libro que reúne la escritura conquistada de las mujeres

Escribir. Escribir para tener momentos de expresión, para sacar preocupaciones, inquietudes y protestas. Escribir en ficción, sobre todo en cuentos que son historias breves y rigurosas, que incluso permiten el enmascaramiento, el disfraz que mujeres tienen que usar todavía para contar sus historias.

Escribir fue precisamente el ejercicio que hizo un grupo diverso y multi generacional de mujeres como parte del taller Mujeres en vida en sus emisiones del 2022 y 2023, que fueron impartidos por la escritora Beatriz Meyer y promovidos por el Centro de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP.

El resultado de aquellos talleres es la publicación del libro Mujeres, mundos y relatos que será presentado el próximo jueves 20 de marzo en el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos (MNFM) en el marco del programa 8M, mujeres creadoras que impulsa el Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, el Centro de Documentación e Investigación Ferroviarias y el propio recinto.

El taller Mujeres en vida, homónimo al concurso convocado por la UAP desde 1997, ha significado muchos descubrimientos y retroalimentaciones: “entre la enseñanza y las propuestas, entre el permitir que las mujeres encontraran su propio camino hacia el cuento, su propia metodología para generar historias desde lo más profundo”, como señala la escritora Beatriz Meyer.

Durante una entrevista, la facilitadora del taller expone que las mujeres participantes del taller, la mayoría alumnas y egresadas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP, aunque no solamente de ese espacio, trabajaron en decir lo que “está enterrado y tiene que irse moviendo para contar las historias que tienen que ver con las mujeres, que son más que un lamento o una revisión de las heridas, más que la victimización o revictimización de la situación y condición del ser mujer”.

Expone que lo más difícil fue tratar de que las mujeres fueran las protagonistas; lo fue, afirmó, porque las mujeres están todavía inmersas en el canon, por lo que las historias tendían a ser protagonizadas o narradas por voces masculinas. “La construcción de género, a partir de la construcción del personaje, fue la parte más interesante de todas”.

La ficción, apunta la autora de novelas como El mundo de aquí, se propuso entonces como una herramienta lúdica que permitió generar una zona segura, pues cuando las mujeres escriben en conjunto se crea una zona segura para manejar historias que duelen de manera más libre, con la certeza de que no habrá juicios, críticas o sanciones. Así, “la ficción acerca a los valles tenebrosos con mucha más seguridad: es como ir caminando de la mano”.

En sus historias, detalla Meyer, las mujeres suelen encontrarse con los fantasmas del pasado, la queja, la protesta y la angustia. “La ficción escrita por mujeres está muy en esta etapa según lo veo yo. Todavía se revisa lo que duele, lo que no se supera, y por lo mismo hay reticencia a explorar el mundo que es más amplio. Sin embargo, ya se dan pasos a nuevas temáticas: desde la ficción especulativa, la ciencia, la tecnología, las historias de otros y otras, el pasado histórico”, apunta.

Refiere que lo que sigue estando presente en las historias es la familia, las genealogías, el saber de quién se es, de dónde se proviene, quienes fueron los que dieron esta herencia de experiencias que no se conocen y agobian.

Menciona que derivado del concurso de cuento Mujeres en vida, la idea del taller fue preparar a sus participantes para escribir desde la perspectiva de género. No obstante, el concurso mismo es “el más difícil que existe en el país”, pues tiene lineamientos claros que pocas veces se cumplen, y para el cual hay que tener un amplio criterio, pues la perspectiva de género aplicada a la literatura no es tan sencilla, porque es como ponerle una faja, algún tipo de mordaza a la libertad del creadora de escribir las historias.

Gratamente, Beatriz Meyer considera que la parte más importante fue la reflexión comunitaria de lo que significa ser mujer y escribir desde ese centro. Ello, porque las historias reflejan, y eso lo más valioso, esa lucha, esa paulatina asimilación de los conceptos de género con propuestas que se nota son libres y no condicionadas.

En el libro Mujeres, mundos y relatos, cuya selección se hizo sobre la base de los cuentos, de manera profesional, primero con la revisión de una editorial y luego la ratificación por parte de la UAP, que hizo la corrección y publicó el volumen, contiene las historias de

Amanda Azcona Cózar, Mónica Paulina Benítez Castro, Adriana C. Espinosa, María José Castillo, Esmeralda S. Flores Corte, Harumi Honda Partida, Rosa María Licea Garibay, Silmara Lima Romero, Josefina Manjarrez Rosas, Carmen Monroy, Verónica Pérez Papalotzi, Karen S. Juárez, Diana Serrano Sánchez y la propia Beatriz Meyer.

Al respecto, Rosa María Licea, una de sus participantes, señaló que el taller Mujeres en vida llegó en un momento difícil, de muchos cambios personales, de pérdidas y catarsis. En su caso, lo que le permitió fue “escarbar” dentro de sí las cosas que le dolían, sus historias de vida y de sus ancestras que estaban presentes en cada uno de sus pasos.

“Fue maravilloso descubrirme a mí misma con la capacidad de escribir historias de ficción. Lo maravilloso fue encontrar mi voz, fue el gran descubrimiento. Ahora que sigo escribiendo ya me reconozco, y los que me han leído ya reconocen esa voz mía forjada para seguir contando mi historia o de otras mujeres que he conocido”.