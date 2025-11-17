Presentarán libro sobre conformación de 4 poblaciones en la Puebla novohispana

La manera en que se conformaron nuevas poblaciones como respuesta a la disminución acelerada de las poblaciones indígenas tras las epidemias causadas por la llegada de los españoles, es el relato que da forma al libro Relación de cuatro congregaciones.

El volumen trabajado por las investigadoras Francisca Ramírez Sorensen, Isabel Fernández Vega y Edmundo Meza, será presentado el próximo miércoles 19 de noviembre a las 12 horas en el Auditorio Efraín Castro Morales del Museo Regional de Puebla.

Te puede interesar: Presentarán en Tlaxcala la obra Mayo, obra inspirada en la vida de una niña exiliada

Esta publicación da luz sobre un proceso histórico clave ocurrido en Puebla, entre el valle de Tecamachalco y Quecholac: la formación de las congregaciones en Tlacotepec, Tezoyucan, Yehualtepec y Santa María La Alta en el propio Tecamachalco, en el año de 1605.

En el libro, el lector podrá acceder a la transcripción de los procesos legales originales que están resguardados en el Archivo General de la Nación, junto con sus imágenes digitalizadas.

Isabel Fernández, una de las autoras, señala que dicho material se ubica entre lo ocurrido entre los siglos XVI y XVIII, y las grandes epidemias que sufrieron muchos pueblos de la región, suceso que provocó la disminución de sus poblaciones originarias.

Al quedar pocos habitantes en dichas comunidades, la Corona española y las autoridades virreinales ordenaron la realización de un censo a finales del siglo XVI, además de que decidieron congregar y formar pueblos nuevos tomando como base dicho censo poblacional.

Te recomendamos: La BNM, en proceso de adquirir material original de Ignacio Manuel Altamirano

Precisó que el resultado de aquella decisión fue la fundación de congregaciones en Tlacotepec, Tezoyucan, Yehualtepec y Santa María La Alta en el propio valle de Tecamachalco, siendo que, de esta última población, así como de Quecholac tuvieron que ver sus propios gobernantes.

Así, la fundadora de la asociación civil Quechol-Arte y Cultura y del Museo comunitario Jinda Ku Nenē Chrjuin Jii indicó que el libro Relación de cuatro congregaciones se integra por dos grandes núcleos.

En el primero, se presenta la investigación realizada por los autores Francisca Ramírez Sorensen, Isabel Fernández Vega y Edmundo Meza, mientras que en el segundo se integran documentos de finales del siglo XVI y principios del siglo XVII que fueron localizados en el AGN.

En dicho apartado se incluyen el trabajo paleográfico y de transcripción sobre una serie de instrucciones que se entregaron al juez “congregador” que fueron la base de la conformación de las congregaciones.

Como ejemplo, son las instrucciones sobre cómo la población debería llevar sus pertenencias, cómo deberían salir de sus pueblos llevándose todo, incluso árboles frutales y plantas de varias especies que pudieran servir para la conformación del pueblo nuevos.

También puedes leer: Inauguran Engendros, la primera exposición dedicada al art toy en la entidad

También se aconseja sobre como realizar las nuevas construcciones y los nuevos asentamientos, la entrega de solares, la forma de realizar los adobes para las casas, cómo trazar las calles, y los espacios que se tenían que dejar para la iglesia y el cementerio, o de dónde cortar los pastos para los techos y cómo trasladar el agua para su consumo.

Incluso, la manera en cómo se movieron algunas iglesias hacia los nuevos pueblos, incluidas las instrucciones sobre cómo deberían hacer sus inventarios, por los que los documentos no sólo son históricos, sino una suerte de “bitácora de obra” sobre los procesos constructivos de los inmuebles, hasta su entrega al pueblo.

La presentación del libro Relación de cuatro congregaciones contará con los comentarios del historiador del Centro INAH Puebla, Jesús Joel Peña Espinosa, y será este miércoles 19 de noviembre a las 12 horas, con entrada gratuita, pero con cupo limitado.