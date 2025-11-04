Presentarán El rastro de la serpiente, viaje íntimo, político y espiritual de Maya Goded

El rastro de la serpiente, definió la artista Maya Goded Colichio (Ciudad de México, 1967), son viajes, miles de voces y de gentes, de un todo colectivo, de una colectividad que caminó, sumó y dio sentido en un proyecto que retrata la lucha y la resistencia de las mujeres en México y América Latina por defender su territorio, la naturaleza y la vida, haciendo frente a la violencia sistémica ejercida hacia sus pueblos, una lucha que se encarna en el cuerpo femenino.

El rastro de la serpiente es el nombre de la exposición, y ahora del libro homónimo, que será presentado el próximo viernes 14 de noviembre a 18:30 horas, en el Museo Amparo, con los comentarios Ángeles Alonso Espinosa, Laura González Flores, Cristina Paoli y la propia Maya Goded.

En dicho volumen, editado por el propio Museo Amparo, y las editoriales El Mojado y RM, la reconocida fotógrafa y cineasta documental mexicana en la que se conjuntan imágenes, relatos orales, archivos históricos y reflexiones filosóficas.

“El rastro de la serpiente se convierte en un canto colectivo de resistencia. Entre sus páginas resuenan las voces de mujeres que, a pesar del despojo, cuidan la vida, sanan, cantan y recuerdan”, se refiere.

Dicho proyecto se concibió como una búsqueda de sanación propia que repara de manera poética en la mujer, la resistencia, la milpa, los territorios, los desiertos, las selvas, la devastación, las perforaciones de la tierra, las sabidurías, el mar profundo, la colectividad y la serpiente, siendo éste un elemento presente desde el mundo onírico de su niñez, que la ha guiado en su camino personal y artístico.

Al presentar la exposición, la artista Maya Goded refirió que la serpiente ha tenido un significado especial, pues desde niña soñó que la rodeaban, convirtiéndose en un elemento que la ha ido guiando.

“Para mí ha tenido un camino. De ser aterradora se volvió una cosa por entender. Se han ido presentado desde siempre: en el cerro cuando aprendí a sanar y en el camino pasó una serpiente; cuando llegué con los navajos a Santa Fe, un señor me dio una piel que me dijo que era para mí, y su mujer me dio un anillo de serpiente. Así ha sido con todo el camino. Cuando llegue con Sonia en el desierto de Coahuila, ahí estaba la serpiente (…)”.

Incluso, ese reptil fue la imagen de la exposición montada en el Museo Amparo, en la que la imagen intervenida en la que, siendo niña, es rodeada por serpientes que seseando están a punto de morder.

Maya Goded es una reconocida fotógrafa y cineasta documental mexicana cuyo trabajo se centra en temas como la violencia de género y la vida de comunidades marginadas. A través de su obra, explora las complejidades y desafíos que enfrentan las mujeres en la sociedad mexicana.

Ahora, con el libro El rastro de la serpiente, la artista combina fotografía, poesía, testimonio y ensayo para dar forma a un viaje íntimo, político y espiritual. La cita es próximo viernes 14 de noviembre a 18:30 horas, en el Museo Amparo -2 Sur 708, Centro Histórico de Puebla-.

