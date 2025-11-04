Martes, noviembre 4, 2025
NoticiasCultura

Presentarán El rastro de la serpiente, viaje íntimo, político y espiritual de Maya Goded

El rastro de la serpiente de Maya Goded celebra la resistencia de mujeres frente a la violencia, en libro y exposición en Museo Amparo
El rastro de la serpiente de Maya Goded celebra la resistencia de mujeres frente a la violencia, en libro y exposición en Museo Amparo
Paula Carrizosa

El rastro de la serpiente, definió la artista Maya Goded Colichio (Ciudad de México, 1967), son viajes, miles de voces y de gentes, de un todo colectivo, de una colectividad que caminó, sumó y dio sentido en un proyecto que retrata la lucha y la resistencia de las mujeres en México y América Latina por defender su territorio, la naturaleza y la vida, haciendo frente a la violencia sistémica ejercida hacia sus pueblos, una lucha que se encarna en el cuerpo femenino.

El rastro de la serpiente es el nombre de la exposición, y ahora del libro homónimo, que será presentado el próximo viernes 14 de noviembre a 18:30 horas, en el Museo Amparo, con los comentarios Ángeles Alonso Espinosa, Laura González Flores, Cristina Paoli y la propia Maya Goded.

En dicho volumen, editado por el propio Museo Amparo, y las editoriales El Mojado y RM, la reconocida fotógrafa y cineasta documental mexicana en la que se conjuntan imágenes, relatos orales, archivos históricos y reflexiones filosóficas.

El rastro de la serpiente se convierte en un canto colectivo de resistencia. Entre sus páginas resuenan las voces de mujeres que, a pesar del despojo, cuidan la vida, sanan, cantan y recuerdan”, se refiere.

Dicho proyecto se concibió como una búsqueda de sanación propia que repara de manera poética en la mujer, la resistencia, la milpa, los territorios, los desiertos, las selvas, la devastación, las perforaciones de la tierra, las sabidurías, el mar profundo, la colectividad y la serpiente, siendo éste un elemento presente desde el mundo onírico de su niñez, que la ha guiado en su camino personal y artístico.

Al presentar la exposición, la artista Maya Goded refirió que la serpiente ha tenido un significado especial, pues desde niña soñó que la rodeaban, convirtiéndose en un elemento que la ha ido guiando.

“Para mí ha tenido un camino. De ser aterradora se volvió una cosa por entender. Se han ido presentado desde siempre: en el cerro cuando aprendí a sanar y en el camino pasó una serpiente; cuando llegué con los navajos a Santa Fe, un señor me dio una piel que me dijo que era para mí, y su mujer me dio un anillo de serpiente. Así ha sido con todo el camino. Cuando llegue con Sonia en el desierto de Coahuila, ahí estaba la serpiente (…)”.

Incluso, ese reptil fue la imagen de la exposición montada en el Museo Amparo, en la que la imagen intervenida en la que, siendo niña, es rodeada por serpientes que seseando están a punto de morder.

Maya Goded es una reconocida fotógrafa y cineasta documental mexicana cuyo trabajo se centra en temas como la violencia de género y la vida de comunidades marginadas. A través de su obra, explora las complejidades y desafíos que enfrentan las mujeres en la sociedad mexicana.

Ahora, con el libro El rastro de la serpiente, la artista combina fotografía, poesía, testimonio y ensayo para dar forma a un viaje íntimo, político y espiritual. La cita es próximo viernes 14 de noviembre a 18:30 horas, en el Museo Amparo -2 Sur 708, Centro Histórico de Puebla-.

Podría interesarte: Desde la vida y el teatro, Reyna Álvarez acepta y celebra su ser muxe y su feminidad

Temas

Más noticias

Internacional

Trump ensaya plan para enviar tropas a México a combatir cárteles, según NBC

La Jornada -
La Jornada Online Washington. De acuerdo con funcionarios y exfuncionarios estadounidenses, la administración del presidente Donald Trump comenzó a planear una operación para el envío...
Nacional

La Unión Europea critica ataques de EU a lanchas en el Pacífico y Caribe

La Jornada -
Emir Olivares Alonso Ciudad de México. Altos funcionarios de la Unión Europea (UE) expresaron su rechazo al despliegue militar de Estados Unidos en aguas internacionales...

Últimas

Últimas

Relacionadas

¿Quiénes nos esperan?

Ricardo Antonio Landa -
A mi me espera  un libro abierto,  un cuadro de modigiani al frente, una tabla con imagen labrada en plastilina de Vivre sa vie  que me creó como sueño el...

“Carátulas de Tradición”: exposición en Atlixco rinde homenaje a la identidad local

Miguel Ángel Domínguez Ríos -
Atlixco. En el corazón de este valle, donde las tradiciones respiran en cada rincón y las montañas guardan sus secretos, se inauguró una muestra...

Exposición “También nosotras escribimos Tlaxcala”

Dania Corona Muñoz -
Tlaxcala tiene rostro de mujer y escribe en plural. En el Museo Miguel N. Lira, 26 escritoras tlaxcaltecas miran de frente al público a...

Más noticias

00:01:31

INAOE alinea 3 actos de divulgación astronómica para el fin de semana en Puebla

Paula Carrizosa -
Como la alineación de los planetas, en Puebla se alinearán tres actos de divulgación astronómica: las 100 horas de Astronomía, la Semana Mundial del...

Hallazgo de pez fósil en Molcaxac pone a Puebla como centro de origen mundial

Paula Carrizosa -
El registro fósil de un pez hallado en una comunidad mixteca de Puebla abrió un amplio panorama: el ser una nueva especie y hasta...
00:01:02

Ante el cambio climático es necesaria la atención multidisciplinaria: Conde

Paula Carrizosa -
“Necesitamos echarle montón a la ciudad de Puebla”. Ese fue el llamado de la investigadora y académica Ana Cecilia Conde Álvarez al ofrecer un...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025