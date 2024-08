Presentan Torneo Nacional Juvenil para la Zona 06 de Puebla  

Se presentó el Torneo Nacional Juvenil para la Zona 06 por parte de la Asociación Amateur de Futbol como la mejor oferta de competencia para los jugadores amateurs de la entidad.

La presentación estuvo encabezada por Braulio Casco Reyes presidente de la Asociación, acompañado de Paola Bermúdez Escalera Asistente de Coordinación y Enrique Aguilar Cancino delegado de la zona 06 con respecto al arbitraje.

El objetivo es promover el circuito más grande del país Intención de crecer y expandir la Liga Nacional Juvenil.

Las categorías para el torneo son sub 13 (2011 y menores), sub 15 (2009 y menores) y sub 17 (2007 y menores, señalar que se permiten 5 refuerzos 2006).

Dentro de las novedad, Enrique Aguilar Cancino, menciona que los árbitros deben estar capacitados apegados al reglamento. Alejandro Cruz Ríos se une y estará a cargo de dar las capacitaciones a la Zona 6 en este rubro. Trofeos para el 1° y 2° más 25 medallas para cada equipo.

El Torneo arranca entre el 17 al 25 de septiembre y el 17 de octubre se hará la selección zona 06 Torneo del Sol será en enero 2025 con los jugadores del circuito juvenil en Puebla.

Para mayores informes los teléfonos son 2212570355 y 2211932937 y al correo [email protected]