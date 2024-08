En un día venturoso presentan la Rimfe para fortalecer la presencia de las mujeres en el ferrocarril

En un “día venturoso” para el país y para las mujeres, como estimó Teresa Márquez Martínez, directora del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero (Cnppfc), fue presentada la Red interdisciplinaria mujeres del ferrocarril (Rimfe), un proyecto que nace para reconocer y fortalecer la presencia de las mujeres en un sector históricamente dominado por los hombres: el del ferrocarril.

Acompañada por las fundadoras, referentes e integrantes jóvenes de esta red, mencionó que en “independientemente de que cada quien tendrá una opinión política”, era un “día venturoso” pues en la Ciudad de México, paralelamente, Claudia Sheinbaum Pardo, la primera mujer presidenta del país, recibía la constancia de mayoría por parte de las autoridades electorales.

“Hoy empieza la lucha por la construcción; va la de a de veras porque una vez hecha pública es responsabilidad de todas que crezca, se fortalezca, se estructure, no para hacerla restrictiva sino abierta, que sepamos que no abramos tanto que no sepamos donde está la madeja, que podamos ir ordenando, fortaleciendo y creciendo hasta donde de. Seguramente que va a dar mucho. Es un día venturoso y para todas nosotras es un día afortunado”, expuso Márquez Martínez.