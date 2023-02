Presentan el libro Los retos de una nueva agenda universitaria que llama a privilegiar el paradigma humanista

Sustituir el paradigma neoliberal que ha regido en los últimos 40 años en la educación por un paradigma humanista que ayude a pensar bien y a vivir mejor; redimensionar el peso de las academias cono motores de los contenidos, no solo en la educación superior sino en la educación media superior y los posgrados; además del llamado a la protección del patrimonio histórico, cultural y artístico de la propia universidad, y la idea que si bien se debe preservar la autonomía, este aspecto no excluye el rendimiento de cuentas al interior y al exterior de la institución.

Esos son algunos de los temas en los que oscila el libro Los retos de una nueva agenda universitaria en México en una época de cambios. Una perspectiva desde la BUAP presentado este día en el Salón Barroco del edificio Carolino, un volumen que resultó de los foros virtuales llevados a cabo entre 2020 y 2021, que reunió a 165 académicos, estudiantes y servidores públicos de diversas disciplinas y lugares del país que participaron en 30 eventos realizado en medio de la epidemia del Covid-19.

Presentado por sus coordinadores editoriales Francisco Vélez Pliego y Carlos Figueroa Ibarra -quienes trabajaron al lado de Verónica Hernández Escobar-, el libro fue comentado por la rectora de la UAP María Lilia Cedillo Ramírez, quien destacó que el libro y entonces el webinar significaron en sí mismos un reto para reunir de manera crítica, académica y participativa a una serie de académicos, funcionarios y participantes del renglón educativo.

- Anuncio -

Distinguió que el foro dejó ver la importancia de la academia tanto en las decisiones de la institución como en la vida diaria, pues es ahí “donde se discuten las necesidades que tenemos por área de producción y por programas académicos” por lo que destacó que hay que recuperar su peso.

De paso, Cedillo Ramírez expuso que como rectora tiene “el gran compromiso” de escuchar lo que dice la academia, para que “lo que se haga a nivel administrativo este siempre enfocado en un programa académico”. Acotó que es necesario también “recuperar el humanismo” pues es una parte fundamental de la UAP.

- Anuncio. -

Acompañados por Giuseppe Lo Brutto, director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego”; Alipio Calles Martínez, representante de Rosaura Ruiz, quien hasta el martes era la secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología y Educación de la Ciudad de México; y Liza Elena Aceves López, directora de Vocaciones científicas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; los editores Francisco Vélez Pliego y Carlos Figueroa abundaron que el volumen presenta una amplia discusión que no pretende tener la razón sino más bien motivar y profundizar en los grandes retos no solo por la transformación actual que sufre el país, sino para la propia UAP que tiene más de 400 años de existencia. “El texto que ponemos a la disposición se basa en un espiritu incluyente, democrático, con espíritu de desarrollo común que va a la par de la comunidad universitaria, el entorno y la sociedad”, como señaló Vélez Pliego.

De inicio, Carlos Figueroa señaló que la reflexión de los foros se gestó en momento de crisis civilizatoria, por lo que el espíritu que los guio es que no podían dejar esa reflexión del rumbo de la universidad en una época de cambios, a la par de que ello no depende solo de la institución sino de su comunidad y del diálogo con los gobiernos.

- Anunio.. -

El sociólogo por la UNAM expuso que la reflexión giró en torno a tres principios: el primero, la conquista histórica de la autonomía universitaria; el segundo, el pluralismo y la diversidad que debe existir al interior; y el tercero, la visión holística de los universitarios para afrontar la realidad haciendo a un lado los horizontes parciales.

Acotó que es necesaria la vinculación social de la universidad, para atender las necesidades de todos los sectores y no solo los empresariales, a la par de que se debe hacer la revisión del modelo educativo sobre las relaciones entre sociedad, género y cultura, además de que se debe hacer una crítica al pensamiento positivista y fragmentario y hacer su sustitución por un pensamiento complejo y crítico. “Urge una educación con carácter educativo, ecológico y social de carácter trans y multi disciplinario y cultural”, llamó el académico merecedor del doctorado Honoris Causa por la Universidad de San Carlos, de Guatemala.

El también miembro del Sistema Nacional de Investigadores

SNI expuso que en los foros también se dejó ver la necesidad de que deben ser cambiados los parámetros para hacer trabajos colectivos con incidencia social que busquen soluciones a problemas nacionales y tengan una pertinencia social; la vinculación que debe haber entre la educación media superior y la superior; y la revisión a las condiciones de trabajo de los profesores universitarios que son una población precarizada, con bajo salario y pocas perspectivas laborales.

De paso, Carlos Figueroa señaló que el renglón de la autonomía universitaria “es también el ámbito donde se deben de garantizar los derechos universitarios, lo que no excluye el rendimiento de cuentas dentro y fuera de la institución”.

Por último, dijo que otras observaciones van en torno a la relación de la UAP con la cultura, la cual debe partir de cuatro principios: la cultura no es mercancía, no es un servicio, no es solo entretenimiento sino un derecho. Por tanto, una propuesta es la puesta en marcha de un reglamento de bienes históricos, culturales y naturales de la UAP que será sometido a la aprobación del Consejo Universitario. Otra propuesta, es la realización de un programa de estudios de género y feminismo de carácter multidisciplinario.

Por su parte, Francisco Manuel Vélez Pliego refirió que los foros y ahora el libro se gestan en torno a los 30 años de haberse generado en la UAP un nuevo marco normativo para construir o intentar fortalecer los elementos de carácter cualitativo que se habían venido gestando desde la década de los 70 del siglo anterior, que mostraba ya “signos de agotamiento” y proponía retos para el programa académico de la universidad.

El arquitecto y sociólogo por la UAP ahondó que el volumen incorpora, además de la voz de los participantes otros materiales: una presentación, un sondeo para ver qué expectativas, que visión y qué opiniones tenían los estudiantes, una discusión de cómo lo que se observó en el webinar es también el resultado de la discusión de las nuevas funciones de la educación que se han suscitado el mundo, y materiales documentales y de referencia de los temas que fueron tocados.

El también urbanista mencionó que un tema central es la necesaria redimensión del peso de las academias, como motores de los contenidos y la gestión institucional, por lo que aparece un proyecto que buscaría normar y reconocer las actividades de las academias de la UAP, pues existe un solo artículo que reconoce su función, cuando es necesario reconocer no solo a las academias de posgrado sino a las de licenciaturas y media superior, para saber cuáles son sus facultades, el seguimiento de lo que se enseña y sus estrategias metodológicas.

“Se trata de encauzar estas preocupaciones de manera institucional, de construir a partir de estas inquietudes nuevos mecanismos que nos permitan ir proponiendo y generando cuestiones que incorporen a la academia en los temas centrales (…) Es necesario que repensemos a la institución no solo como un reto (…) Buscamos hacer una amplia discusión, que esta se profundice, no pretendemos tener la razón, pretendemos profundizar en los grandes retos que el futuro nos depara, o solo por las transformaciones que hay en el país, sino para la propia institución que tiene más de 400 años de existencia (…) El texto que ponemos a la disposición tiene un espíritu incluyente, democrático, con espíritu de desarrollo común para la comunidad universitaria, el entorno y la sociedad”, concluyó el académico.