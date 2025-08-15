Presentan iniciativa para quitarle al fiscal capacidad de nombrar a su sucesor

El diputado local por Morena, Julio Huerta Gómez, presentó este viernes ante la Comisión Permanente una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla con el objetivo de devolver al Congreso estatal la facultad de nombrar al titular de la Fiscalía en caso de ausencia definitiva, eliminando el privilegio instaurado durante la administración morenovallista que permitió al fiscal en funciones designar a su sucesor.

La propuesta responde a la necesidad de restablecer los mecanismos democráticos y la transparencia institucional, luego de que en septiembre de 2018, bajo el gobierno de José Antonio Gali Fayad, el titular de la Fiscalía General pudo designar a su reemplazo, una facultad que facilitó la sucesión de Víctor Carrancá Bourget a Gilberto Higuera Bernal, ambos ligados al grupo político morenovallista.

De acuerdo con Huerta Gómez, en caso de que el titular de la Fiscalía General del Estado deje el cargo permanentemente, el nombramiento del sucesor deberá ser exclusivo del Congreso, lo que impediría que el fiscal en funciones vuelva a influir en dicho proceso.

La iniciativa establece que, ante la ausencia definitiva, se designará encargado de despacho al fiscal de Derechos Humanos y que será obligación de este funcionario informar puntualmente al Congreso para que se lleven a cabo los procedimientos legales correspondientes para el nombramiento del nuevo titular.

El legislador puntualizó que, si la ausencia del fiscal obedece a motivos de salud y se prolonga por más de 30 días, el encargado de despacho debe notificar al Congreso estatal para que se realicen los trámites conducentes al nombramiento.

La revisión de esta iniciativa implicaría retornar al modelo previo a la reforma de 2018, cuando el Legislativo tenía la responsabilidad exclusiva de elegir al titular de la Fiscalía General. El cambio, según el diputado de Morena, fortalecería el control legislativo y limitaría prácticas discrecionales que pueden afectar la autonomía del órgano procurador de justicia.