Presentan iniciativa para impedir que SCJN revise validez de reforma judicial

Ciudad de México. El vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (PJF), para reafirmar la imposibilidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronuncie sobre la validez de reformas constitucionales.

En un documento que presentó este viernes, el morenista señaló que los cambios propuestos al artículo 11 de la mencionada Ley Orgánica buscan establecer que “en particular, la SCJN no tendrá facultades para conocer controversias relacionadas con reformas o adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Gutiérrez Luna subrayó que la legitimación democrática de la mayoría del pueblo representada en los Congresos reformó la Constitución con las reglas que están establecidas, y por lo tanto “es inaceptable que la Corte pretenda hacerse valer más que la voluntad del pueblo por defender sus privilegios”.

Luego de recalcar que el poder reformador de la Constitución no puede ser revisado por la SCJN, ya que representa al pueblo, el diputado enfatizó que en la ley “debe quedar plasmado que ocho personas (en referencia a los ministros que votaron a favor de la posibilidad de que la Corte revise la constitucionalidad de la reforma al PJF) no pueden suprimir la voluntad del pueblo. La Suprema Corte no admite que la mayoría y la decisión está en el Congreso y que ya se tomó una decisión”.

Gutiérrez Luna consideró que la reforma es esencial para evitar interpretaciones ambiguas sobre las competencias de la SCJN, reafirmando la autonomía del Poder Judicial y garantizando que su actuación no interfiera con las funciones del Poder Constituyente Permanente, encargado de llevar a cabo las reformas constitucionales.

La modificación también refuerza la estabilidad institucional del Poder Judicial, al evitar que la Corte sea utilizada en disputas de carácter político o ideológico. “Las reformas constitucionales, como expresiones de la soberanía popular, no pueden ser objeto de controversia judicial ante la Corte”, puntualizó.

Según Gutiérrez Luna, el proyecto de decreto pone de relieve la necesidad de delimitar claramente las competencias de la SCJN, garantizando que su función se limite a la resolución de controversias internas, lo que contribuirá a la transparencia y la seguridad jurídica.

La reforma subraya el respeto al principio de supremacía constitucional y el equilibrio entre los poderes del Estado. “Debemos fortalecer el Estado de Derecho en México, asegurando la independencia y objetividad del Poder Judicial en el cumplimiento de sus funciones”, puntualizó.

Este mismo viernes, más temprano, Gutiérrez Luna había publicado en su cuenta de X un mensaje en el cual afirmó que el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, y su representante ante el Instituto Nacional Electoral (INE) “están cometiendo una intromisión inconstitucional al pretender PRESIONAR al INE para suspenda el proceso electoral judicial. Los representantes de los partidos políticos NO pueden intervenir ante el INE en la elección de jueces, magistrados y ministros”.

Lo anterior, en alusión a una carta con fecha del 3 de octubre en la cual el blanquiazul le exigió al INE que suspenda todas las actividades relacionadas con la elección por voto popular de los jueces, ministros y magistrados, hasta que la SCJN resuelva el fondo de las quejas presentadas en contra de la reforma al PJF.