Presentan en el Congreso de Argentina proyecto para penalizar el aborto

Buenos Aires. – El pasado 7 de febrero, la diputada Rocío Belén Bonacci presentó ante el Congreso de Argentina el proyecto de ley para derogar la Ley 27610 mejor conocida como Ley IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo), que legaliza el aborto hasta la semana 14 de gestación.

Dentro del proyecto de derogación se propone establecer un mínimo de tres años y un máximo de quince años en prisión según sea el caso a la persona que incurra en la realización de un aborto.

El documento redactado por la diputada conformante del Partido Libertario, mismo del que forma parte el actual presidente de Argentina (Javier Milei), propone en el artículo dos la modificación del artículo 85 del Código Penal de la Nación para establecer una pena de entre tres y diez años a aquel que “obrare sin el consentimiento de la mujer” en cuanto a un aborto, y de terminar dicha acción en el deceso de la mujer, esa pena se debe elevar a un máximo de quince años en prisión. En el caso de que el individuo actuase con el consentimiento de la mujer la pena impuesta se podrá establecer en un rango de entre uno y cuatro años, y en el caso de ocurrir el deceso de la misma, la pena se podrá elevar a un máximo de seis años.

Así mismo propone la modificación del artículo 88 del Código Penal de la Nación para establecer una pena de entre uno y tres años a “la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare”.

Si bien el presidente, Javier Milei durante su campaña se mostró en contra de la ley IVE que fue promulgada en 2021 por el ahora ex presidente Alberto Fernández, tras una publicación realizada por Bonacci en su cuenta de X (antes Twitter), desligó al mandatario argentino de la elaboración y presentación de dicho proyecto.

El proyecto es mi iniciativa no del Ejecutivo y ha sido puesto a la consideracion del cuerpo que integro. Defiendo la vida. Ni más, ni menos.

Así también, según lo publicado por medios argentinos otros diputados del Partido Libertario se desligaron de la supuesta participación en el proyecto de derogación argumentando que nunca firmaron dicho proyecto o que desconocían su contenido así como la fecha de su presentación, sin embargo, dejaron claro que concuerdan con las ideas de la legisladora argentina mas no consideran que el momento sea el más apropiado para llevar ante el Congreso dicha propuesta, sobre todo si se toma en cuenta las problemáticas recientemente generadas por la famosa Ley Ómnibus que hace un par de días fue rechazada por el poder legislativo.

Bonacci por su parte compartió a través de su cuenta X como parte de un hilo conectado a la publicación en la que desligaba a Milei de la presentación del proyecto, una imagen en la que se muestra un chat donde menciona la propuesta de derogación y la previa adjunción del documento con el contenido completo de la propuesta a lo que alguien le contestó “Totalmente de acuerdo Rocío, conta conmigo y mi equipo”.

No son firmas de puño y letra, son acompañamientos de miembros de mi bloque, con los que previamente charlamos acerca de este proyecto, algunos por WhatsApp (ejemplo👇🏻) y otros personalmente… podían estar o no. no sé por qué tienen el afán de llamarle operación a todo

