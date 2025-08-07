Presentan Carrera Inter para el próximo 24 de agosto

En el Aula Magna de la Universidad Interamericana, ante integrantes de la comunidad estudiantil, autoridades de la institución, organizadores y patrocinadores, se llevó a cabo la presentación oficial de la playera y medalla conmemorativas que portarán los participantes de la primera edición de la Carrera Inter, evento que marcará un precedente en las actividades deportivas organizadas por la institución.

La competencia está programada para el domingo 24 de agosto y contempla dos rutas: una de 5 kilómetros y otra de 15. Con este evento, la Universidad Interamericana no solo celebra cuatro décadas de labor educativa, sino que también busca estrechar vínculos con la comunidad poblana mediante una jornada deportiva incluyente, dirigida a familias, estudiantes, egresados y colaboradores.

Durante la presentación, el rector de la Universidad Interamericana, Dr. José David Ortega Cerecedo, destacó el sentido de comunidad que inspira este evento:

“Esta carrera representa una oportunidad para unirnos como universidad y como vecinos de Lomas de Angelópolis. Esperamos que muchas personas se sumen este 24 de agosto, porque además de celebrar nuestro aniversario, queremos promover el ejercicio y la salud como parte esencial de nuestro compromiso social”.

La Carrera Inter cuenta con el respaldo de la Asociación Poblana de Atletismo, lo cual garantiza una organización profesional y una ruta perfectamente trazada. José Manuel Vázquez, presidente de dicho organismo, informó que la salida para la prueba de 15 kilómetros será a las 6:30 de la mañana, mientras que la de 5 kilómetros está programada para minutos después.

“Tenemos una ruta de 15 kilómetros que está pensada para las personas que se están animando a correr distancias más largas; es una ruta que les permitirá ver sus avances. En la modalidad de 5 kilómetros se puede disfrutar mucho el recorrido porque es una distancia que nos permite trotar y todos, principiantes y avanzados pueden correrla”.

Con esta iniciativa, la Universidad Interamericana reafirma su compromiso con la formación integral, celebrando cuatro décadas de logros y proyectándose como una institución que promueve tanto el conocimiento como el bienestar físico y la convivencia comunitaria.