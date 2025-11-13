Jueves, noviembre 13, 2025
Presenta María Luisa Albores programa “El maíz es raíz” que impulsa la soberanía alimentaria

Presenta María Luisa Albores programa “El maíz es raíz” que impulsa la soberanía alimentaria
Yadira Llaven Anzures

La directora general de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González, presentó este jueves el Plan Nacional del Maíz Nativo, bajo el lema “El maíz es la raíz”, que se pondrá en marcha, en una primera etapa, en siete estados del país, y busca revalorar y fortalecer la producción y conservación de los maíces originarios, a través de una estrategia con enfoque en la agronomía y el trabajo colectivo.

En Palacio Nacional, la funcionaria federal rindió homenaje a las y los campesinos, a quienes calificó como “guardianas y guardianes de la biodiversidad y de las diferentes razas de maíz”.

Expuso que el plan se presenta como un reconocimiento a ese trabajo que, por años, ha conservado lo que consideró la “esencia de las y los mexicanos”, el maíz nativo.

El plan se implementará por etapas, comenzando en 2026 en las regiones del Sureste y Pacífico Sur, que incluyen siete estados: Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Tabasco.

Expuso que la meta a 2030 es ambiciosa: atender a un millón 446 mil 293 pequeñas y pequeños productores que trabajan una superficie de un millón 842 mil 876 hectáreas en 872 municipios a lo largo de 29 estados del país.

Resaltó que el plan proyecta lograr un incremento del 50 por ciento en la producción por hectárea del maíz nativo y, para lograr, dijo que se plantea una organización en “Comunidades Milperas”.

La directora comentó que cada comunidad estará conformada por 100 campesinos, quienes serán apoyados por una promotora o promotor comunitario (Jóvenes Construyendo el Futuro).

Este esquema busca no solo el acompañamiento técnico, sino también garantizar el relevo generacional y la transmisión de los saberes locales, así como garantizar el autoconsumo de las familias campesinas y abrir mercados para los excedentes.

Impulso a maíz nativo

Por otro lado, resaltó que el objetivo central de dicho plan es impulsar la conservación, la producción, la transformación y la comercialización del maíz nativo.

María Luisa Albores explicó que esto se logrará fortaleciendo los sistemas agroalimentarios comunitarios, centrándose en la Milpa (el sistema de cultivo ancestral que combina maíz con frijol y calabaza).

Destacó que el programa opera bajo la estrategia productiva “Milpateca”, que promueve el trabajo colectivo, y los pilares de esta estrategia son el “capital semilla” para la adquisición de maquinaria y herramientas ligeras, priorizando el uso y la gestión colectiva; y el acompañamiento técnico.

Sobre este último punto, la directora enfatizó que la limitación en la producción del maíz nativo “nunca ha sido genética”, sino “agronómica”, y que con la agronomía básica puede triplicarse la producción.

Además, agregó que se buscará dar valor agregado a la producción, para que el incremento en el maíz nativo no se venda solo como grano, sino que se destine a la transformación, como la elaboración de tortillas, tostadas y otros alimentos; y así beneficiar a toda la comunidad.

