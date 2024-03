Presenta integrante de la ASA pruebas de la dureza del agua que suministra la concesionaria

Miembros de la Asamblea Social del Agua (ASA) presentaron evidencia de la dureza del líquido que está suministrando la concesionaria en la capital poblana, pues lograron juntar sarro petrificado en gran cantidad de la tubería de una sola casa ubicada en San Baltazar Cholula.

El pasado 5 de marzo, como cada martes, se celebró una reunión de los integrantes de la ASA en el local de la Unidad Guadalupe, a la cual acudió Víctor Pablo Sánchez Lemus con una caja y exhibió a los presentes la toba que logró colectar durante 11 meses.

Luego, en entrevista con La Jornada de Oriente, el morador de la junta auxiliar de San Baltazar Campeche relató: “Limpiamos la tubería del agua, limpiando vemos que ya se estaba tapando, ya no nos caía mucha agua en la regadera y decidimos con mis hijos lavar la tubería, al lavar la tubería encontramos toda esta masa blanca esta masa que ahorita ya es piedra. Es sarro, es sarro, pero en si miren nos bañamos con esto. Algunas personas toman el agua y esto puede formar piedras en sus riñones”.

-¿Es agua durísima y esto de tiempo cuánto acumulado dice usted?-se le preguntó.

-De 11 meses-respondió Sánchez Lemus.

-Denunció usted también que está sufriendo arbitrariedades en los cobros que hace Agua de Puebla-se le comentó al denunciante.

-Sí -ratificó- me quieren cobrar 55 mil pesos viviendo 2 personas ahí en esa casa y realmente justifiqué que anteriormente no vivíamos porque llevé recibos de luz, pero nada más se burlaron de mí, me dijeron que después iban a arreglar eso del pago, llegué con una licenciada, me cobró 6 mil pesos, ahí se perdieron los 6 mil pesos y seguimos debiendo esos 55 mil pesos, es un abuso de estos señores que todavía quieren estar más a la gente poblana.

El sarro es una incrustación calcárea que se forma en el agua debido a una alta concentración de sales de calcio y magnesio. El elemento duro contiene una alta concentración de minerales, como carbonatos de calcio y magnesio. Cuando el agua está completamente saturada deposita carbonato de calcio