Preparatoriano BUAP gana medalla en Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023

Julio Oswaldo Serrano, estudiante de la Preparatoria Enrique Cabrera Barroso Urbana, representó a México en karate do, en los Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos y del Caribe 2023, en los cuales se llevó la medalla de plata, luego de enfrentar cuatro combates.

En esta justa deportiva que tuvo lugar del 22 al 30 de noviembre, en la ciudad de Caracas, Venezuela, el estudiante del sexto semestre compitió en la categoría de combate 68 kg, en la cual se enfrentó a karatekas de Nicaragua, Honduras y Venezuela.

“La experiencia fue muy bonita, fue una competencia llena de mucha pasión, porque me tocó representar a mi país, y no solo a México, sino también al estado de Puebla y a la preparatoria de la BUAP”, expresó.

Para llegar a los Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos y del Caribe 2023, Julio Oswaldo pasó por todo el proceso de la Federación Mexicana del Deporte Escolar (FEMEDEES), instancia que seleccionó a los mejores atletas, luego de un torneo nacional.

“Le agradezco especialmente a mis senseis, porque son las que me llevan toda mi preparación física, mental; también a mis padres, que son los que me apoyan tanto económicamente, mentalmente, y siempre están ahí; a mi fisioterapeuta que me apoya mucho con mis temas físicos; y, por supuesto, a mi universidad, por el aliento en el deporte”, comentó.