PREOCUPANTE INCREMENTO DEL CONSUMO DE CRISTAL

Según datos de la Secretaría de Salud federal (Ssa), el cristal es la cuarta droga de mayor consumo en la entidad poblana después del alcohol, el tabaco y la marihuana, según datos actualizados hasta 2019. Su consumo se encuentra principalmente entre los niños y jóvenes de 12 y 25 años, lo que resulta sumamente preocupante por los impactos que tiene en este sector de la población, en las familias y en la sociedad. Su bajo precio hace que esté al alcance de cualquiera y la facilidad en conseguirla la vuelve muy accesible, según refleja la información que hoy presentamos.

El cristal es una substancia sintética, variante de la metanfetamina y se distingue por la forma de cristales blanquiazules, altamente adictiva, de tal manera que en pocos meses las y los jóvenes y niños se encuentran en una situación difícil de manejar.

Actúa, según la explicación médica, directamente en el sistema nervioso central y aumenta de manera importante la dopamina, que es un neurotransmisor relacionado con la experiencia del placer y de la felicidad; este efecto está directamente relacionado con su potencial de adicción. Es una droga que puede inyectarse, ingerirse, fumarse e inhalarse, por lo que tiene muchas formas de ingresar al organismo y de causar daños a nivel estructural, generando deficiencia del estado intelectual y deterioro de las capacidades cognitivas; dependiendo del tiempo de consumo y la adicción generada es más difícil para las personas rehabilitarse, siendo pocas las que lo logran.

Es una problemática que ha escalado no solo en Puebla, sino en el país y a nivel mundial y que evidencia una de las caras de la descomposición social, asociadas a las adicciones cruzada por las violencias y cambios a la que los niños y jóvenes están sometidos, en el tiempo que les y nos toca vivir. Es un problema individual y social, pero hay que enfatizar en el hecho de que las drogas no se producen ni se distribuyen solas, sin que las autoridades correspondientes estén enteradas de ambos procesos y en consecuencia no sean capaces de actuar; por tanto es necesario ajustar los mecanismos para desalentar la producción y distribución de las drogas, así como su consumo, especialmente en el vulnerable sector que involucra a la niñez y a la juventud.