Las preocupaciones y participación de algunos atliscenses en el simulacro nacional de este miércoles 

Atlixco. Ya eran las 11 de la mañana con 12 minutos y apenas una decena de personas estaban sumadas al simulacro nacional en los alrededores y en el propio mercado turístico Benito Juárez, uno de los sitios más concurridos todos los días de semana.

Por igual ahí pasan lugareños, de lunes a viernes, y visitantes sábado y domingo. Entran y salen entre mil 500 y 2 mil personas cada 24 horas, de acuerdo con cálculos oficiales.

El grupo de hombres y mujeres eran comerciantes, empleados de algunos negocios cercanos y ya. Para los comensales, clientes, transeúntes y la gran mayoría de vendedores ese ejercicio de protección civil pasó de largo.

Algunos justificaron su actitud: “no sabía… no informaron bien”, dijo una mujer quien un cuarto de hora después alcanzó a integrarse al aún pequeño contingente. “No sonó la alarma sísmica, y los de la oficina de mercados pasaron a avisarnos de esto”, soltó el vendedor de comida casera.

--

Sin embargo, no fue impedimento para contarle a La Jornada de Oriente algunas de sus preocupaciones en momentos reales de tensión como un sismo o la posible actividad del Popocatépetl:

“Sin duda son las marranas de gas LP colocadas en la azotea del mercado. Ojalá pudiera cerrarse con una sola llave todas las conexiones instaladas en el interior. Quizá eso evitará una explosión con ese material”, detalló la encargada de vender queso y crema.

. . .

Otro testimonio recogido hizo referencia a un detalle replicado en muchas partes de la ciudad este miércoles: “no tenemos una alerta sísmica dentro del Benito Juárez. Eso, según entiendo, ayudaría a todos nosotros a salir y ponernos a salvo mínimo 30 segundos antes. Hoy, por ejemplo, nada más no se escuchó. O no existe… o no funciona”.

No muy lejos, en la plaza pública de la ciudad, unos 40 empleados del ayuntamiento hicieron eco de la convocatoria a nivel nacional. Uno de los representantes del departamento local de protección civil dijo a éstos deben sumarse los involucrados en plaza comerciales y sobre todo planteles educativos donde mayor entusiasmo ocurrió.

Finalmente las autoridades locales explicaron las bocinas del departamento de seguridad pública, ubicadas prácticamente en cada esquina del corazón de la mancha urbana, serán trascendentales en los avisos ante un posible movimiento telúrico. Esto ante la posible ausencia de alarmas.