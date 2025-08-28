Premian a Puebla como referente nacional en gestión pública y apertura informativa

El presidente municipal, José Chedraui Budib, recibió un galardón nacional que destaca la eficiencia y apertura informativa de su administración, al lograr el 100 por ciento en el cumplimiento del Diagnóstico PbR-SED 2025 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por lo que superó el promedio nacional y se consolidó como referente en gestión pública transparente.

Chedraui subrayó que este logro representa el orden y la confianza ciudadana que el municipio busca garantizar. Señaló que la calificación perfecta en rendición de cuentas facilita a la ciudadanía la consulta puntual y accesible sobre el uso de recursos públicos, e impulsa auditorías y controles internos que refuerzan la credibilidad de la gestión municipal.

El alcalde resaltó el trabajo de la coordinadora General de Transparencia, Laura Elizabeth García González, al señalar que su liderazgo resultó clave para alcanzar la certificación. En su intervención durante la premiación, refrendó la coordinación con el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum y el gobernador Alejandro Armenta, además de reiterar el compromiso con transparencia y cero tolerancia a la corrupción.

La administración municipal dio a conocer el nuevo portal de Gobierno Abierto, herramienta que acerca de manera más clara la información a la ciudadanía y facilita el escrutinio público sobre el presupuesto municipal.

Al cierre del encuentro, Chedraui Budib afirmó que el distintivo impulsa al municipio a fortalecer áreas esenciales como programación y ejercicio presupuestal. Reiteró que el objetivo central es “transparentar en qué, cómo y dónde se invierte cada peso del presupuesto” y asegurar que los poblanos conozcan el destino de los recursos.