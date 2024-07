Prefiere Sheinbaum trato directo con familias de los 43 que con abogados

Ciudad de México. Tras conversar el lunes con los familiares de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, detalló que planteó que las siguientes reuniones sean igualmente con los propios padres y madres de los estudiantes y no sólo con sus abogados. Dejó abierta la posibilidad de un nuevo acercamiento después del nuevo encuentro programado con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Adelantó que las investigaciones las deberá seguir encabezando la Secretaría de Gobernación y la Subsecretaría de Derechos Humanos de esa dependencia, junto con la Fiscalía General de la República.

Además, aseveró que las versiones sobre la presunta responsabilidad de integrantes del Ejército se desprenden en parte a las versiones de un “libro de ficción”, y apuntó que a los padres de los estudiantes les aclaró que en este momento únicamente cuenta con la información que es pública sobre el caso.

En conferencia de prensa en su casa de transición, Sheinbaum Pardo se refirió a la reunión que sostuvo ayer en el Museo de la Ciudad, momentos después de que los familiares de los 43 normalistas acudieron a un encuentro con el presidente López Obrador en Palacio Nacional.

Reveló que los padres “me plantearon reunirnos con los abogados, (pero) yo les dije que yo prefería seguirnos reuniendo con ellos, con los padres y las madres, porque es distinto siempre reunirse directamente con las víctimas que solamente con los abogados”.

También, reiteró que lo primero que les planteó fue “no abandonar el caso, no dar carpetazos, seguir trabajando con ellos para encontrar lo que han pedido siempre que es la verdad, la justicia y encontrar a los jóvenes”.

También puedes leer: Joaquín Guzmán López se declara inocente en Chicago

Destacó que hay avances importantes, entre ellos el ex procurador Jesús Murillo Karam, quien asumió la llamada verdad histórica, así ex policías y militantes, además de otros que salieron por casos de tortura. “Es un tema complejo pero no lo vamos a abandonar, vamos a seguir trabajando con ellos”.

Al recordar que tienen programada un encuentro más con el presidente López Obrador en agosto, añadió que “vamos a ver si nuevamente nos reunimos. Yo lo que les planteé es que la información que yo tengo es la información pública, no tengo más información porque en este momento soy una ciudadana más que no tiene acceso a más información… ya será distinto asumiendo como presidenta Constitucional”.

En tanto, sostuvo que en el marco de las investigaciones, se ha planteado un debate “sobre la participación del Ejército y de donde vino la participación del Ejército y cuáles pruebas hay. Hemos oído al presidente, lo dijo creo que en la mañanera del viernes de la semana pasada, explicó incluso el papel del juez de barandilla que está en Estados Unidos, como esta se basó en un libro de ficción de Anabel Hernández que no tiene pruebas, igual que el segundo libro que publicó previo a la elección, porque no hay pruebas más que un supuesto informante”.

Ante ello, les expuso recuperar las metas de llegar a “la verdad, qué pasó, y cuáles son las pruebas de lo que pasó esa noche a partir de lo que han dicho los testigos, lo que dijeron los primeros detenidos, detenidos posteriores y otras pruebas que existen.

Insistió que, a la vez, se debe buscar la justicia y conocer dónde están, tema que, reconoció, “es muy doloroso para las familias”. “Evidentemente hay mucho avanzado; hay también contradicción en algunas versiones”, agregó.

Recalcó que en su momento se definirá un método de trabajo para continuar con las indagatorias.

Te podría interesar: Se ha combatido la delincuencia y ha disminuido la violencia: Sheinbaum