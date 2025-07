En los últimos 5 años precio de materiales de construcción subieron 133%, el salario de los albañiles solo 33%

Desde 2020, cuando inició la epidemia de Covid-19, los precios de los materiales para construcción en Puebla han registrado incrementos históricos, mientras que el ingreso promedio de los albañiles no ha superado 33 por ciento, lo que profundiza la precarización laboral en el sector.

La cal encabeza los incrementos con 133.3 por ciento, al pasar de 1 mil 650 a 3 mil 850 pesos por tonelada entre 2020 y 2025. El cemento aumentó 97.4 por ciento, de 2 mil 380 a 4 mil 700 pesos por tonelada; y el tabique rojo subió 81.5 por ciento, de 2 mil 300 a 4 mil 176 pesos por millar.

El alambrón se encareció 76.4 por ciento, de 11 mil a 19 mil 400 pesos por tonelada. El block incrementó 50 por ciento, de 8 mil a 12 mil pesos por millar. La varilla apenas subió 10.2 por ciento, de 16 mil a 17 mil 632 pesos por tonelada.

En contraste, el ingreso promedio por metro de barda construida pasó de 90 a 120 pesos, lo que representa un aumento de 33.3 por ciento. Sin embargo, los salarios mensuales para albañiles contratados en empresas apenas aumentaron 8.5 por ciento en el caso de los oficiales, de 3 mil 500 a 3 mil 800 pesos, y 12 por ciento para los ayudantes, de 2 mil 500 a 2 mil 800 pesos, según testimonios de los mismos trabajadores.

También puedes leer: Constructoras en Puebla tienen al 40% de su personal sin seguridad social: Sindicato Ignacio Zaragoza

La disparidad entre el alza de los materiales y el estancamiento salarial es cada vez más notoria. Mientras los insumos básicos duplicaron o incluso triplicaron su precio, los ingresos de los trabajadores apenas han crecido, lo que limita su poder adquisitivo y su capacidad para mejorar sus condiciones de vida.

El precio de la mano de obra independiente es más alto, pero la mayoría de los albañiles se enfrenta a la informalidad y la inestabilidad laboral.

De acuerdo con Data México, hasta el tercer trimestres de 2024 laboraron 92 mil 911 albañiles y mamposteros en Puebla, quienes percibían un ingreso promedio de 6 mil 891 pesos mensuales, ubicando a la entidad entre las que ofrecen los salarios más bajos del país.

El 99 por ciento de estos trabajadores se desempeña en la informalidad, sin acceso a prestaciones ni seguridad social, lo que agrava su vulnerabilidad económica y social.

El testimonio de Saúl Méndez, albañil de Coronango, refleja la realidad que enfrentan miles de trabajadores: “La informalidad me ha quitado oportunidades de trabajo, porque no estoy registrado como compañía y eso me impide acceder a mejores proyectos. En Cuautlancingo pagan mejor que en Coronango, a pesar de estar tan cerca. Aquí, por metro de tabique, apenas llegamos a 100 pesos, mientras que en Puebla capital pagan hasta 180 pesos”.

Saúl agrega que la diferencia de precios entre municipios responde a la exigencia de permisos y formalidad en zonas como Ocotlán, donde el precio por metro rara vez rebasa 100 pesos, mientras que en la capital puede alcanzar casi 200 pesos.

“El detalle es que si yo como trabajador no estoy dado de alta en Hacienda, me quedo fuera de trabajos mejor pagados. Me han rechazado por no tener compañía registrada, aunque los precios sean buenos. Así, muchos preferimos trabajos pequeños y sin registro, aunque el ingreso sea menor”, comenta el albañil.